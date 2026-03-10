إسحق أحمد فضل الله يكتب: (بناء البيت المهدوم)

لا شيء يعصر القلب مثل فقير مريض يرقد على الأرض أمام المستشفى، وأهله العاجزون يبكون من العجز…

في العهد العباسي كان هناك مستشفى للفقراء فقط.

مستشفى عبقريته أنه يبعد الإنسان الفقير عن الذل.

والمستشفى هذا يستقبل المريض، ثم يطعمه، ثم يكسوه ملابس جديدة، ثم كشف تخصصي. والكشف التخصصي يبدأ بتحديد ما يناسب المريض هذا من الطعام وما لا يناسب، ثم العلاج التخصصي، ثم… ثم…

كفاية؟ لا. فالمريض عند الخروج بعد الشفاء يدفع له ديوان الزكاة ما يكفيه شهرًا، حتى لا يضطر إلى العمل وهو ضعيف.

ومن يقيم المستشفى هذا في كل مدينة هو ديوان الزكاة.

وديوان الزكاة في السودان يطلق الآن المشروع ذاته… ويقيم مستشفيات للفقراء في كل مدن السودان.

والآن الشاحنات، صف طويل من الشاحنات، ينقل آلاف الأطنان من الأسمنت والحديد والزجاج والخشب و… و… تنقلها إلى سهل في مدني وفي كسلا.

والحفارات الميكانيكية تبدأ الحفر… الحفر العميق، لأن المستشفى يقام من طوابق… وطوابق.

أستاذ عمران… ديوان الزكاة الآن مؤسسة تعمل بعقل جديد… في عالم جديد… في المشروع الضخم الذي لا سابق له في السودان… مشروع بناء السودان الجديد… والسوداني… الجديد.

……..

(2)

والتخطيط يتجه إلى بنك… العطالى.

والعطالة هي سرطان كل دولة.

وأنجيلا ميركل، التي كانت تدير ألمانيا بنجاح، كانت تنفق مرتبًا شهريًا لكل عاطل… وبالطبع هناك من يصرخ ضد هذا.

لكن المرأة في البوندستاج (البرلمان) جاءت بدبابة مدهشة لا يقف أمامها أحد.

المرأة العبقرية قالت للبرلمان:

«نعم… أنا أنفق سبعين مليون مارك على العطالى حتى لا أضطر لإنفاق سبعمائة مليون مارك لمحاربة الجريمة… فالعاطل الذي لا مال عنده، ما الذي يتجه إليه؟… الجريمة».

عبقرية هذه المرأة سبقناها إليها لما كان الأمر بالمراد واليمين مطلوق.

وديوان الزكاة يعلم أن الإنقاذ خصصت مصرفًا لدعم العطالى… بنك المهن الصغيرة… وتسليف لكل صاحب فكرة.

لكن المصرف هذا دمرته العبقريات المعروفة… والديوان يخطط لتجنب هذا… قبل الإبحار.

……..

(3)

ومما لا ينسى من حكايات الفقر، وما يصنعه، حكاية هي:

في بلد آسيوي ضخم كان بيع الأطفال شيئًا يكاد لا يدهش أحدًا.

وهناك المعارضة، التي تريد التخلص من الرئيس وتجد أن الحراسة حوله مشددة، تصل إلى خطة موجعة…

المعارضة تشتري طفلة من أهلها الذين يجعلهم الفقر يبيعون الطفلة.

ومن اشتروها يتربصون… ينتظرون زيارة يقوم بها الرئيس إلى إحدى القرى…

والرئيس بالفعل يزور قرية، والحرس الذي لا يسمح لأحد بالاقتراب من الرئيس يسمح لطفلة تحمل باقة من الزهور أن تقترب من الرئيس لإعطائه باقة الزهور.

والطفلة تصل الرئيس، والرئيس ينحني للطفلة التي تريد وضع الزهور على عنقه…

وانفجار هائل…

كان من اشتروا الطفلة قد وضعوا قنبلة تحت ثيابها…

الفقر والجريمة… كل أنواع الجريمة… أشياء متلازمة.

والفقر والأمراض… كل أنواع الأمراض… أشياء متلازمة.

وديوان الزكاة يعمل بعقل مسلم يعرف الإسلام أول شيء… ويعرف… ويصنع العلاج.

إسحق أحمد فضل الله