رثاء العم ناجي ود العالم

لفقيد الجميع هاشم جامع

استعجلت الرحيل

يا (هاشم جامع)….

للموت رائحة لا يعرفها الا من فقد غالي وعزيز.. وله لون لا يشبه الأ السواد كما يظن البعض وله طعم غريب يشبه طعم الشوك ولكنه اشد مرارة ….والله لقد أحسست كل هذا وانا اسمع خبر وفاة اخونا وحبيبنا وابو الكل اخو الإخوان وابو الرجال

(هاشم جامع) كما يحلو لنا بمنادته… ويا لهذا الإنسان الخرافي الذي لا يعرف سبب مجيئه ويمضي نحو حتفه ويجهز كفنه بثقة وطمأنينة…



لذلك جمل الحياة بالسيرة العطرة التي كان يحي بها وسط محبيه واصدقائه وأقرب الأقربين اليه…(هاشم جامع) كان يحب الحياة ومقبل عليها ويعشق الفرح والحب الكبير في دواخله.

يحب اللمات والطلعات يتفقد الغائبين يتصل ويتواصل معهم جميعا.

(منو البسمعنا تلاوة وحلاوة ولذة وقراءة القران الكريم بالصوت الجميل الجهور منو غيرك (يا هاشم جامع ) . كان هاشم وديعا هادئا جميلا يحمل كل معاني الإنسانية والجمال في دواخله..

خطفه الموت والموت لايرحم..

وكلنا يعرف ان موت الأحبة يدمي ويؤلم القلوب ولكن ليس باليد حيلة الدوام لله والفناء لسواه… والموت كالنهر لا يغير مجراه واذا جاء لا يستأذن احد !!!!! اشهد الله واشهدكم بأنني كنت احبه حبا شديد وكان يبادلنا حبا لا يعلمه إلا الله.. رحمك الله يا

(هاشم جامع ) وعوض شبابك الجنة يا صاحب الوجه البشوش والصدر الحنون فكن نحس بدافئ الأمان وانت بيننا رحمك الله يا من كنت تلم وتاوي الناس والضيوف في بيتك العامر وتتمني الخير للجميع وتصلح ذات البين بين الناس .. رحمك الله يا من كنت تكرم الجيران والاحباب دوما.. كيف لا ودارك مفتوحه للجميع وفي اي وقت واي زمان .. وكنت محب للجميع صارم قوي في وقت الشدة.. وعفيف وجميل وانيق وحنين وكريم. وتحمل كل الحب للناس. أكتبها وفي الحلق غصة وعبرة … الله حق والموت حق فاجعل ياكريم الجنة دارا له .. ولنا أجمعين وتقبله مع الشهداء والصديقين وحسن اولئك رفيق واجعل لنا وبه وبمن نحب لقاءا في جنات عرضها السموات والأرض عندك يا من عنده خزائن الأرض والسماء سبحانك..

ولا نقول الا ما يرضى الله ….

( انا لله وانا اليه راجعون) وداعا (هاشم جامع) ولطفك يا الله…

ناجي محمد العالم

السعودية (الدمام)

يناير 2026