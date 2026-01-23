تقرير أولي يظهر سبب تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد

كشفت وكالة الأناضول التركية، الخميس، جزءا من التقرير الأولي الصادر ضمن التحقيقات الجارية في حادث تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد.

وأظهر التقرير أن الطائرة اصطدمت بتل جبلي يبلغ ارتفاعه نحو 1252 مترا، وذلك أثناء تحليقها وبسرعة عالية، ما أدى إلى تحطمها بالكامل.

وأوضح التقرير أن الطائرة ارتطمت بالأرض ككتلة واحدة، في حين كانت محركاتها لا تزال تعمل لحظة الاصطدام، الأمر الذي أدى إلى انفجارها وتناثر حطامها على مساحة واسعة قدرت بنحو 150 ألف متر مربع.

وأضافت “الأناضول” أن التحقيقات الأولية لم تسجل مؤشرات على عطل فني مفاجئ، مشيرة إلى أن الطائرة كانت قد خضعت لأعمال صيانة دورية من قبل الشركة المشغلة خلال الفترة ما بين 1 و9 ديسمبر 2025، حيث منحت شهادة إنجاز الصيانة قبل أيام من وقوع الحادث.

وأكدت الوكالة أن التقرير الأولي أدرج رسميا ضمن ملف التحقيق، فيما لا تزال الجهات المختصة تواصل أعمال الفحص والتحليل الفني لتحديد الأسباب النهائية لسقوط الطائرة والوقوف على ملابسات الحادث بدقة.

المصدر: الأناضول