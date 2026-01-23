حمدوك : نموذج جديد للإرتزاق..

لماذا يكره د. حمدوك الحديث عن التدخلات الأجنبية المزعزعة للإستقرار في السودان ؟ والعالم كله وحتى الرباعية التى يتبنى طرحها أشارت لذلك بوضوح ؟



ولماذا وضع كل ذلك خلفه ما دام الحل سوداني – سوداني ، ثم أسرج خيله من خيمة أجنبية إلى مأدبة ؟ ..

ما يخشاه د.حمدوك وحلفه هو الحديث عن دولة الإمارات العربية المتحدة ، وعن المرتزقة الذين تجلبهم ، فالرجل الذي غامر بكل شيء منذ يناير 2020م تحت الوصاية الأجنبية ، لا يملك قراراً ، ولا ذرة كرامة ومنزوع المروءة..



د.ابراهيم الصديق على

22 يناير 2026م