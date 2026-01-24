جامعة موسكو الحكومية تمنح أميرة عمانية درجة بروفيسور فخرية

نالت الأميرة العمانية، نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، درجة بروفيسور فخرية في جامعة موسكو الحكومية.

وتلقت الشهادة من رئيس الجامعة فيكتور سادوفنيتشي، خلال الجلسة الاحتفالية المخصصة للذكرى 271 لتأسيس الجامعة الروسية.

وقال سادوفنيتشي: “سموكم، يسعدني أن أعلن أنه نظرا لمساهمتكم الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية العمانية والدولية والتعاون المثمر مع جامعة موسكو الحكومية، اتخذ مجلس العلماء في جامعة موسكو قرارا بمنحكم لقب ‘أستاذ فخري لجامعة موسكو'”.

وأشار رئيس الجامعة، على وجه الخصوص، إلى المساهمة المباشرة التي قدمتها الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد في إنشاء اتحاد الجامعات الروسية العربية في عام 2025 لتنظيم مرصد فضائي لدراسة الكواكب الخارجية.

ووقعت وثيقة بهذا الشأن في سبتمبر من قبل إدارة جامعة موسكو الحكومية وجامعة الاتحاد العربي. وأعلن سادوفنيتشي سابقا عن تطوير تلسكوب فضائي فريد لهذا المشروع، والذي سيسمح بالبحث عن الحياة في الكون.

وقالت نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس: “تجمع بين روسيا وعمان روابط قوية تعتمد على الاحترام المتبادل والتفاهم والرغبة الصادقة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وقبل كل شيء، في مجال التعليم العالي. في العمل البحثي العلمي، تخدم هذه الروابط كمثال رائع لتقارب الشعوب على أساس الحوار المستقبلي وتبادل المعرفة وانفتاح الثقافات”.

كما أصبح مؤسس شركة “فارمسانتدارت” القابضة، فيكتور خاريتونين، أستاذا فخريا في جامعة موسكو الحكومية.

المصدر: RT