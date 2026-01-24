شاهد بالصورة.. الصحفية عائشة الماجدي تسخر من “العليقي” بسبب تحفيزه لنجم مباراة صن داونز بــ 200 دولار فقط: (النقطة بتاعتك تعبانة صراحة معقول دي الفنانات بنقطوا ليهم في حفلة جرتق زيها عشرة مرات)

سخرت الصحفية السودانية, المعروفة عائشة الماجدي, من الحافز الذي قدمه نائب رئيس نادي الهلال, محمد إبراهيم العليقي, لنجم مباراة صن داونز, وصاحب الهدفين عبد الرؤوف يعقوب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن لقطة متداولة أظهرت العليقي, يقوم بتحفيز روفا, بمبلغ 200 دولار داخل غرفة اللاعبين.

وكتبت الماجدي, في تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (يا السيد العليقي النقطة بتاعتك تعبانة صراحة معقول 200 دولار).

وأضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (دي الفنانات بنقطوا ليهم في حفلة جرتق زيها عشرة مرات الهلال دا حاجة عظيمة شديد والشاب دا يستحق بدل 200 دولار يستحق 2000 دولار ويمكن يزيد عشان كدا المرة الجاية النقطة

مفروض تٌليق بالهلال).

محمد عثمان _ النيلين