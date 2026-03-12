كشفت زميلتهن مكانهن.. أستراليا تنقل اللاعبات خوفاً من السفارة الإيرانية

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن السلطات الأسترالية قامت بنقل اللاعبات الإيرانيات إلى مكان آمن خشية على سلامتهن، وذلك بعدما تراجعت إحدى الفتيات عن طلب اللجوء في أستراليا، ويزعم أنها سربت موقع زميلاتها إلى سفارة البلاد.

ومنح سبعة أعضاء من المنتخب الإيراني الذي كان يتواجد في أستراليا لخوض كأس آسيا للسيدات، اللجوء بهدف حمايتهم بعدما وصفت اللاعبات في بلدهن ب”الخائنات” لرفضهن أداء النشيد الوطني خلال البطولة القارية.

ففي مواجهة كوريا الجنوبية في مستهل مشوارهن، الاثنين، وقفت اللاعبات من دون حراك، بعد يومين من اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ووصل الوفد الإيراني البالغ عدده 26 عضواً إلى أستراليا قبل أيام قليلة من بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

ووصف مقدم في التلفزيون الإيراني الرسمي اللاعبات بأنهن “خائنات زمن الحرب”.

أما في مباراتهن الثانية أمام المضيفة أستراليا، الخميس، أدّت جميع اللاعبات التحية وأنشدن نشيد بلادهن على ساحل غولد كوست.

وعاد الفريق لتكرار المشهد نفسه أمام الفلبين، الأحد، إذ أدت اللاعبات النشيد والتحية.

وغادر أفراد البعثة الآخرون أستراليا، الثلاثاء، متوجهين إلى ماليزيا.

ومنذ ذلك الحين “غيرت إحدى اللاعبات رأيها” بعدما “تحدثت إلى بعض زميلاتها اللواتي غادرن”، وفق ما قال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك أمام البرلمان الأربعاء.

وأوضح أن هؤلاء “شجعنها على التواصل مع السفارة الإيرانية”.

وبعد هذا التواصل الذي تم خلاله كشف مكان وجود اللاجئات، اضطرت السلطات إلى نقلهن إلى موقع آمن، بحسب بيرك.

ووصلت بقية البعثة فجراً إلى ماليزيا، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس” من مطار كوالالمبور الدولي.

وأشار بيرك إلى أنه في مطار سيدني، أتيحت لكل لاعبة فرصة طلب اللجوء بشكل فردي وسري بعيداً عن الأعضاء الآخرين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الذين حثوا أستراليا على منح اللاعبات اللجوء، مشيراً إلى مخاوف خطيرة على سلامتهن إذا أجبرن على الصعود إلى طائرة تعيدهن إلى بلادهن.

ووصل الفريق الذي غادر أستراليا إلى أحد فنادق العاصمة الماليزية بانتظار استئناف رحلته إلى إيران التي يصعب الوصول إليها بسبب الحرب التي أدت إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأشاد أنتوني ألبانيزي، رئيس الوزراء الأسترالي، بشجاعة اللاعبات الإيرانيات، مضيفاً: إنهنّ في أمان هنا، ويجب أن يشعرن وكأنهن في منزلهن.

وكانت خمس لاعبات، بينهن قائدة المنتخب زهرا غنبري، غادرن فندق إقامتهن لطلب اللجوء.

كما تقدمت لاعبة سادسة وعضو من الطاقم بطلب مماثل لدى السلطات الأسترالية، وذلك قبل الرحلة التي كانت مقررة، مساء الثلاثاء، إلى ماليزيا.

ولا تزال هوية اللاعبة التي غيّرت رأيها مجهولة

