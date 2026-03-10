بعد مطالبة ترامب.. أستراليا تمنح 5 لاعبات إيرانيات حق اللجوء

أكد توني بيرك وزير الشؤون الداخلية الأسترالي مساء الاثنين أن بلاده منحت حق اللجوء لخمس لاعبات من المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات اللواتي كن يزرن البلاد للمشاركة في بطولة كأس آسيا للسيدات.

وجرى نقل السيدات من فندقهن في غولد كوست بأستراليا “إلى موقع آمن” بواسطة ضباط الشرطة الاتحادية الأسترالية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حيث التقين ببيرك وانتهت إجراءات معالجة تأشيراتهن الإنسانية، حسبما صرح وزير الشؤون الداخلية للصحفيين في بريسبن.

وفي وقت سابق اليوم، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الأسترالي على منح اللاعبات اللجوء بدلاً من إعادتهن إلى إيران.

ووصل المنتخب الإيراني إلى أستراليا للمشاركة في كأس آسيا للسيدات الشهر الماضي، وخرج من البطولة خلال عطلة نهاية الأسبوع بالهزيمة أمام الفلبين.

العربيه نت