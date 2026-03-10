سيتي يستضيف ليفربول بقمة نارية في ربع نهائي كأس إنجلترا

قمة نارية ستجمع مانشستر سيتي وليفربول في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ⁠بعد إجراء القرعة أمس الاثنين.

وسيكون اللقاء، الذي يستضيفه ملعب الاتحاد، حلقة جديدة من المنافسة بين الغريمين، كما سيكون ثأريا، لليفربول الذي خسر لأول مرة منذ عقود في مباراتي الذهاب والإياب في البريميرليغ، كما سيكون ثأريا للسيتي الذي كان قد خسر في نصف نهائي البطولة ذاتها أمام الريدز عام 2022.

وضمن مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا مكانه في دور الثمانية بفوزه 3-1 على نيوكاسل يونايتد ‌يوم السبت، بينما تأهل ليفربول بفوزه بنفس النتيجة على ولفرهامبتون واندرارز.

ووصل سيتي ‌إلى دور الثمانية ‌للمرة الثامنة على التوالي، ولا يزال على الطريق الصحيح للتأهل إلى النهائي للمرة الرابعة على التوالي، مع استمرار سعيه في تحقيق رباعية صعبة المنال.

يشار أن ليفربول كان قد فاز بكأس الاتحاد 8 مرات، بينما فاز بها مانشستر سيتي 7 مرات.

المباراة الثانية ستجمع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، مع ساوثامبتون، حيث يتوجه المدفعجية لمواجهة ساوثامبتون المنافس في دوري الدرجة الثانية.

ويحل أرسنال الفائز ‌بكأس الاتحاد الإنجليزي 14 ‌مرة، ضيفا ⁠على ساوثامبتون، مع سعي فريق المدرب ميكل أرتيتا أيضا لتحقيق الرباعية، بعدما وصل مثل سيتي، إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ودور ⁠16 من دوري ‌أبطال أوروبا.

وحقق بورت فيل، المتعثر في دوري ⁠الدرجة الثالثة، مفاجأة في الدور الخامس بفوزه أمس الأحد ⁠1-صفر على ضيفه سندرلاند المنافس في الدوري الممتاز، لكنه يواجه تحديا كبيرا أمام تشلسي ⁠الذي أطاح بمضيفه ريكسام بعد مباراة مثيرة امتدت لأشواط إضافية بنتيجة 4-2 يوم السبت.

وسيحل ليدز يونايتد ضيفا على وست هام، الذي تأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه بركلات الترجيح على برنتفورد.

وفيما يلي قرعة دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ساوثامبتون ضد أرسنال، وتشلسي ضد بورت فيل.

مانشستر ‌سيتي ضد ليفربول، ووست هام يونايتد ضد ليدز يونايتد.

ستقام المباريات يومي الرابع والخامس من أبريل

سكاي نيوز