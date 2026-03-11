أعلى اللاعبين أجراً في دوري أبطال أوروبا.. ما هو ترتيب صلاح ومرموش؟

نشرت شبكة Givemesport البريطانية، إحصائية لأعلى اللاعبين أجرا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع انطلاق منافسات مرحلة الذهاب لهذا الدور مساء اليوم الثلاثاء.

وتصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يتقاضى راتبا أسبوعيا يصل إلى 525 ألف جنيه إسترليني، ويليه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 520 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وفقا لشبكة Givemesport البريطانية.

وحل الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني والبرازيلي فينسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد الإسباني في المركزين الثالث والرابع براتب أسبوعي يصل لـ416 ألف جنيه إسترليني.

ودخل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في دور الـ16 لدوري الأبطال، إذ احتل المركز الخامس برصيد 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

بينما احتل اللاعب المصري الآخر عمر مرموش مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الـ19 في هذه القائمة، براتب أسبوعي قدره 295 ألف جنيه إسترليني.

المصدر: givemesport.com

روسيا اليوم