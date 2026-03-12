وزير الرياضة الإيراني: لن نشارك في مونديال 2026

قال وزير الرياضة الإيراني، أحمد دنيامالي، الأربعاء، إن منتخب بلاده لن يشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستنظم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هذا العام.

وقال أحمد دنيامالي لتلفزيون إيران الرسمي الأربعاء: “نظرا لمقتل قائدنا، فلا يمكننا تحت أي ظرف المشاركة في كأس العالم”. وأضاف: “أطفالنا غير آمنين، والأساسيات اللازمة للمشاركة غير موجودة”.

وتابع: “نظرا للإجراءات التي قاموا بها ضد إيران، فقد فرضوا علينا حربين خلال ثمانية أو تسعة أشهر. لذلك، بالتأكيد لا يمكننا التواجد في مثل هذه الظروف”.

وجاء الإعلان الإيراني بعد قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران مرحب بها للمشاركة في البطولة، وذلك خلال لقاء ترامب برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جاني إنفانتينو.

وبعد الاجتماع، قال إنفانتينو: “التقيت هذا المساء برئيس الولايات المتحدة لمناقشة الاستعداد الجاري لبطولة كأس العالم المقبلة، كما تحدثنا عن الوضع الحالي في إيران وحقيقة أن المنتخب الإيراني تأهل للمشاركة في كأس العالم، وخلال النقاشات أكد ترامب أن المنتخب الإيراني مرحب به للمنافسة في البطولة في الولايات المتحدة”.

وكان من المقرر أن تلعب إيران في المجموعة السابعة ضد بلجيكا ومصر ونيوزيلندا على الساحل الغربي الأمريكي الذي يقطنه حوالي مليون أميركي إيراني.

ولم يسبق لأي دولة أن سحبت مشاركتها في المونديال بعد التأهل منذ 76 عاما، وكانت آخر مرة في عام 1950 عندما انسحب الهند وفرنسا بسبب تكاليف السفر إلى البرازيل، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي سبورت”.

