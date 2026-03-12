فيفا يتخذ قرارا “مفاجئا” بشأن كأس العالم 2026

كشفت تقارير بريطانية عن تطورات مثيرة بشأن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر اقامتها لأول مرة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقا لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرر خفض أكثر من 100 مليون دولار من ميزانية التشغيل لبطولة كأس العالم 2026، ضمن خطته لإعادة توزيع 90% من إيرادات البطولة على كرة القدم العالمية.

وأكدت الصحيفة أن قرار الفيفا أثار جدلا واسعا بسبب ارتفاع أسعار التذاكر غير المسبوق والأعباء الكبيرة على دافعي الضرائب الأمريكيين، بينما يركز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دعم الاتحادات والأندية حول العالم قبل البطولة.

بينما نقلت صحيفة “ذا أثليتيك” البريطانية، عن المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قوله: “يجري الفيفا مراجعة دورية لأداء الميزانية للتحكم في النفقات وتعظيم الاستثمار في تطوير كرة القدم عالميا. وهذا ليس بالأمر المفاجئ، إذ نجري مراجعة للإيرادات والنفقات قبل كل بطولة”.

ومن المقرر أن تجرى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، ولأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، وفي ثلاث دول، هي: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تجمع المباراة الافتتاح لمونديال 2026 منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا يوم الخميس 11 يونيو 2026.

روسيا اليوم