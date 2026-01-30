⭕️ البرهان من “الكلاكلة”: الشعب والجيش يد واحدة لدحر التمرد.. ولا عودة للمتسولين في عواصم الخارج

​أكد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان ، أن عزيمة الشعب السوداني وإلتفافه حول قواته المسلحة هما الضمانة الأكيدة لتحقيق النصر على ميليشيا التمرد والقضاء عليها نهائياً.

​وأشاد البرهان عقب أدائه صلاة الجمعة بمجمع شيخ الهدية بالكلاكلة القبة ، بمواطني المنطقة والقائمين على المبادرات الطيبة فيها، واصفاً الكلاكلة بأنها نموذج حي للتمسك بالأرض ومقاومة الظلم والتمرد.

ووجه البرهان رسالة للمشككين في استقرار الأوضاع، قائلاً: ​منطقة الكلاكلة تعد مثالاً يحتذى لأهل السودان الذين قرروا الإعمار وإعادة اللحمة الوطنية، وهي أبلغ رد على من يدعون عدم أمان البلاد لعرقلة عودة المواطنين.

وقال سيادته ” رسالتنا للمواطنين كافة ألا ينساقوا خلف حديث المشككين والمتربصين والخونة والعملاء الذين يقفون ضد عودة المواطنين .

داعياً السودانيين للعودة والمساهمة في تأهيل المرافق الحيوية وإعادة الإعمار، معلناً استقرار الأوضاع في مناطق واسعة.

مبيناً أن عودة المواطنين إلى ديارهم إختيار طوعي ورغبة ذاتية طوعية لمن يرغب في العودة” وأنه خلال الشهر الفضيل شهر رمضان سيجمع السودانيين العائدين جميعاً “

​وحيا القائد العام وقفة الشعب السوداني، مؤكداً أن المواطنين قدموا الغالي والنفيس، بما في ذلك الأرواح والممتلكات، لينعم الجميع بالأمن وقال “بدأنا نجني ثمرات هذا الصمود الذي كان ثمنه باهظاً، ونؤكد أن ما قدمه الشعب لن يضيع ولن تذهب تضحيات أبنائه.

ووجه البرهان رسائل لبعض دول الخارج، التي تستقبل عبدالله حمدوك ومجموعته بأن هؤلاء يعملون ضد شعبهم وأصبحو منبوذين بأعمالهم وسلوكياتهم .

مؤكداً أن الشعب السوداني لن يقبل بعودتهم مجدداً طالما استمروا يتجولون في عواصم العالم. وزاد قائلاً “لا تفكروا في العودة لهذا البلد، فالشعب الذي عانى من تآمركم لن يفتح لكم الأبواب مرة أخرى”. ولن تطأ أرجلكم أرض السودان وأنتم تتسولون بقضايا الشعب السوداني.

​وفند رئيس مجلس السيادة المزاعم التي تروج لها هذه المجموعة بشأن استخدام القوات المسلحة لسلاح كيميائي، مؤكداً أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية ، وأن هذه الإدعاءات لن تجد من يستمع إليها من الشعب السوداني، لأن الشعب هو القوات المسلحة ، وأنه سيقتص ممن يحاولون تشويه سمعة قواته المسلحة .