والي الخرطوم: ارتفاع نسبة النجاح هذا العام هو مؤشر جيد ومؤشر لعودة المواطنين الكثيفة الى ولاية الخرطوم

قال الاستاذ احمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم ندرك الظروف التي مرت بها الولاية بسبب الحرب والتي عطلت كل المرافق في الخرطوم بما فيها التعليم لكن تم دحر المليشيا وكان التعليم في مقدمة الخدمات، مشيرا الى سعي الولاية الى تعويض التلاميذ عن ما فقدوه في فترة الحرب.

جاء ذلك لدى اعلان حكومة الولاية اليوم نتيجه امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2025.

واثنى والي الخرطوم على رئيس وأعضاء مجلس السياده للاهتمام والمتابعة وتفهم ظروف المعلمين كما أثنى الوالي على رئيس مجلس الوزراء ووزراء حكومه الأمل في إطار اعادة الحياة واعادة الإعمار.

وقال الوالي إن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام هو مؤشر جيد ومؤشر لعودة المواطنين الكثيفة الى ولاية الخرطوم، واضاف عثمان ان من المؤشرات لنتيجة هذا العام العدد الكبير من المتفوقين للمدارس الخاصة التي سدت الفجوة وان من أوجب الواجبات ان نقف على أوضاع المدارس الحكومية لأنها تأثرت كثيرا.

وقدم الوالي شكره لكل شركاء النجاح في العملية التعليمية، وأشار الوالي الى ان التنمية في التعليم تواجه بعدد من التحديات اولها توفير المواعين للمدارس المتوسطة وتهيئتها اضافه الى مشروع فصل المدارس الابتدائية من المتوسطة وكل ما يتعلق بالمعلم من التدريب والاجور.

سونا