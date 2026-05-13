في أجواءٍ احتفاليةٍ رسميةٍ تعكس عمق الروابط الأخوية ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية، أُقيمت اليوم الاربعاء الموافق ١٣ مايو ٢٠٢٦م بفندق قصر الشرق ، مراسم شراء المقر الرسمي الجديد للقنصلية العامة لجمهورية السودان بمدينة جدة، بتشرف سعادة السفير/ د. كمال علي عثمان طه، القنصل العام لجمهورية السودان بجدة، وبحضور سعادة الأستاذ فريد بن سعد الشهري مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، وممثل صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وأصحاب السعادة القناصل العامين، وعدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية، وجمع من الشخصيات الدبلوماسية والاجتماعية.

ويُعد هذا الحدث محطةً مفصليةً في مسيرة العمل القنصلي السوداني بالمملكة، وتجسيدًا عمليًا لنهج مؤسسي راسخ يستهدف تطوير الأداء القنصلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأبناء الجالية السودانية، بما يواكب تطلعات المرحلة ويعزز حضور السودان الدبلوماسي في المنطقة.

وأعرب سعادة القنصل العام، باسم القنصلية العامة ، عن بالغ التقدير وعميق الامتنان لفخامة رئيس مجلس السيادة، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، والسيدة محافظ بنك السودان المركزي، وكافة الوزارات والجهات ذات الصلة، على دعمهم الكريم ومتابعتهم الحثيثة التي كان لها الأثر الحاسم في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وإخراجه إلى حيز التنفيذ بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة السودان.

كما ثمّن سعادته التعاون المثمر الذي وجدته من وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية – فرع منطقة مكة المكرمة – ومن اللجنة الفنية المشتركة، مشيدةً بما قدّمتاه من تسهيلاتٍ وإجراءاتٍ داعمةٍ عكست روح الشراكة والتكامل المؤسسي بين البلدين الشقيقين.

كما تقدم سعادة القنصل العام بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، تقديرًا لتعاون سموها الكريم وتفهّمها الرفيع للترتيبات المصاحبة لعملية الشراء، وما أبدته من دعمٍ كان له بالغ الأثر في إنجاز المشروع بروحٍ تعكس عمق العلاقات المتجذّرة بين الشعبين الشقيقين.

كما أشاد سعادته بالدور الريادي الذي اضطلع به بنك الخرطوم في تمويل هذا المشروع، مؤكدةً أن مساهمته تمثل نموذجًا للشراكة الوطنية المسؤولة والداعمة للمبادرات المؤسسية ذات الأثر الاستراتيجي والمردود المستدام.

وأكد سعادة السفير بأن اقتناء المقر الدائم لا يمثل مجرد خطوة إدارية، بل هو استثمار مؤسسي طويل الأمد، ورمزٌ لرسوخ العلاقات السودانية السعودية، ومنصةٌ لتعزيز كفاءة العمل القنصلي وتطوير منظومة الخدمات بما يخدم مصالح المواطنين السودانيين بالمنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة ويعزز مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.