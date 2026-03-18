وزير سوداني سابق يوضح مستقبل لجنة التفكيك

قال وزير النقل الأسبق ميرغني موسى إن عودة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، إذا لم تُؤطَّر برؤية شاملة، تبدو أقرب إلى رد فعل سياسي يعكس فراغاً في الخطاب أكثر مما يعكس مشروعاً متكاملاً لبناء الدولة.

وأوضح موسى، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، أن مستقبل هذه الخطوة يتوقف على مسارها، فإذا تحولت إلى مشروع عدلي شامل ومؤسسي فإنها ستكون لبنة في بناء الدولة.

وأضاف أن انزلاقها نحو الانتقائية والتوظيف السياسي سيجعلها مجرد حلقة جديدة في صراع لم يُحسم، وفكرة ناقصة غير محسوبة.

الانتباهة