قائد القوات البرية برئاسة أركان القوات المسلحة السودانية يتفقد الفرقة الثامنة عشرة بولاية النيل الأبيض

في سياق جولاته التفقدية للتشكيلات والوحدات العسكرية قام الفريق الركن مالك الطيب خوجلي قائد القوات البرية أمس الأول بزيارة إلى ولاية النيل الأبيض تفقد خلالها قيادة الفرقة الثامنة عشرة مشاة بكوستي واطلع علي مجمل الأوضاع الأمنية هناك .. مشيداً بالأدوار التي ظلت تضطلع بها الفرقة ووحداتها والقوات المساندة لها في معركة الكرامة ودحر المليشيا المتمردة في مختلف محاور العمليات المشاركة فيها ..