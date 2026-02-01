سياسية
قائد القوات البرية برئاسة أركان القوات المسلحة السودانية يتفقد الفرقة الثامنة عشرة بولاية النيل الأبيض
في سياق جولاته التفقدية للتشكيلات والوحدات العسكرية قام الفريق الركن مالك الطيب خوجلي قائد القوات البرية أمس الأول بزيارة إلى ولاية النيل الأبيض تفقد خلالها قيادة الفرقة الثامنة عشرة مشاة بكوستي واطلع علي مجمل الأوضاع الأمنية هناك .. مشيداً بالأدوار التي ظلت تضطلع بها الفرقة ووحداتها والقوات المساندة لها في معركة الكرامة ودحر المليشيا المتمردة في مختلف محاور العمليات المشاركة فيها ..
من جانبه جدد اللواء الركن جمال جمعة آدم جاهزية الفرقة لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها بكل كفاءة وإقتدار حتي يتحقق النصر الكامل في كل ربوع السودان ..
كوستي
٣١ يناير ٢٠٢٦م
رصد – “النيلين”