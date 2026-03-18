أمر طوارئ بحظر تهريب السلع بسنار وعقوبات رادعة للمخالفين

أصدر والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم أمر طوارئ بحظر تهريب السلع في كافة أنحاء الولاية، في إطار جهود حكومة الولاية لتأمين السلع الاستراتيجية وحماية الاقتصاد الوطني.

​وشمل الحظر قائمة من السلع تضمنت: ​الوقود، السجائر، ​الأدوية الصيدلانية، و​مستحضرات التجميل.

​وحدد أمر الطوارئ الأفعال التي تقع تحت طائلة المساءلة القانونية، والتي تشمل النقل أو تخزين السلع دون الحصول على التصاديق اللازمة من الجهات المختصة.

​وتشمل المساءلة كل من يرشد عن طرق أو أماكن تساعد في عملية التهريب، ومن يُمكن أي شخص أو مجموعة من إستخدام عقار مملوك أو تحت الحيازة للمساعدة في التهريب، ومن يرافق شخصاً أو مجموعة تُضبط متلبسة بعملية التهريب يعتبر مخالفاً لنص الأمر.

​وحدد الأمر عقوبات صارمة بحق المخالفين، تصل للغرامة بمبلغ 5 ملايين جنيه ولا تتجاوز مبلغ 20 مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع يعاقب بالسجن بما لا يتجاوز 3 أشهر، وفي حال تكرار المخالفة يعاقب الشخص بالسجن ما لايقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد عن ستة أشهر مع دفع غرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولاتزيد عن خمسين مليون جنيه.

وأشار الأمر الى أنه ستتم مصادرة السلع المضبوطة.

سونا