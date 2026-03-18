إعلان نتيجة امتحان الشهادة الابتدائية بولاية الخرطوم بنسبة نجاح بلغت 81.6%

أعلنت وزارة التعليم والتربية الوطنية بولاية الخرطوم اليوم نتيجة امتحان الشهادة الابتدائية للعام 2025، بحضور والي الخرطوم ووكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية أحمد خليفة عمر ،وعدد من مديري الإدارات بالوزارة وجمع من المعلمين وأجهزة الإعلام.

وأعلن د قريب الله محمد أحمد المدير العام للوزارة نتيجة الامتحان، مشيرا إلى ان نسبة نجاح هذا العام بلغت 81.6% مقارنة بنسبة 71.3% للعام لمنصرم، لافتا الى حدوث تقدم كبير في ستة مواد اساسية.

ونوه د. قريب الله إلى حدوث زيادة كبيرة جدا في أعداد التلاميذ والتلميذات مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت نسبة الزيادة 271%، مبينا أنها نسبة غير مسبوقة، معتبرا إياها مؤشر لاستقرار العاصمة والعودة الطوعية، فيما بلغت نسبة الغياب 1.7% مقارنة بنسبة 6% للعام المنصرم.

وأوضح المدير العام للوزارة أن عدد الأوائل لهذا العام بلغ 142 تلميذ وتلميذة مقارنة ب 120 تلميذ وتلميذة العام المنصرم، حيث أحرزت التلميذة شفق محمد السر المرتبة الأولى بمجموع 279 درجة من مدرسة الخرطوم العالمية بنات، فيما جاء ابراهيم محمد عبد القادر مشتركا بمجموع 279 درجة من مدرسة أبو ذر الكودة -كرري، كما جاء أحمد محمد عبد القادر مشتركا بمجموع 297 درجة من مدرسة العمراب الخاصة كرري.

وأشار إلى حدوث تراجع في بعض المواد مثل التاريخ والتربية الإسلامية والمسيحية واللغة الإنجليزية، وعزا ذلك لأسباب تتعلق بالمناهج ونقص المعلمين ونقص التدريب واعدا بمعالجتها.

واثنى د.قريب الله على المعلمين لدورهم في إخراج النتيجة بهذه الصورة، ودور حكومة الولاية، ولجنة أمنها، ولجنة تهيئة بيئة التعليم، واجهزة الإعلام والعاملين بالوزارة.

