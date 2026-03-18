السعودية تتحرى هلال شوال لتحديد موعد عيد الفطر 2026

رفعت أمانة منطقة الرياض جاهزية مراصد تحري الأهلة في محافظات تمير وشقراء والحريق، اليوم ، استعدادًا لرصد هلال عيد الفطر، وفق ما أفادت به الجهات المختصة.

وقالت الأمانة إن الأعمال شملت تحسين الطرق المؤدية إلى مواقع الرصد لضمان سهولة الوصول، إضافة إلى صيانة المرافق القائمة وتهيئة ساحات الاستقبال ومواقف المركبات.

وأضافت أن الإجراءات تضمنت رفع معايير السلامة في محيط المراصد وتوفير دعم لوجستي للجان المختصة، بهدف تنظيم العمل الميداني خلال فترة التحري.

وتضم مراصد المنطقة مواقع معتمدة عدة، من بينها مرصد تمير الذي يضم موقعًا مطورًا وآخر حديثًا، إلى جانب مرصد شقراء وموقع الرصد في الحريق الذي يتميز بارتفاعه واعتماده على الرؤية المباشرة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الترتيبات تأتي ضمن جهود تطوير البنية التحتية لمواقع الرصد ورفع كفاءة الخدمات المساندة بما يلبي احتياجات اللجان العاملة.

وأكدت أن الخطوات المتخذة تهدف إلى تعزيز جاهزية المرافق خلال مواسم التحري، بما يتوافق مع خططها لتحسين جودة الخدمات ودعم أعمال الرصد الفلكي في المنطقة.

