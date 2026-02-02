برشلونة يعلن رسمياً ضم الشاب المصري حمزة عبدالكريم

أعلن نادي برشلونة الإسباني يوم الأحد، حسم صفقة المهاجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم، قادماً من صفوف النادي الأهلي المصري. وتأتي هذه الصفقة لتمثل حدثًا فريداً، حيث بات عبد الكريم أول لاعب مصري في التاريخ يرتدي قميص «البلوغرانا».

تفاصيل التعاقد ومسار المفاوضات

وأكد النادي في بيانه الرسمي، أن التعاقد تم على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور (حتى نهاية يونيو 2026) وأن اللاعب اجتاز الفحوص الطبية، مع وجود بند يمنح برشلونة أحقية الشراء النهائي في نهاية الموسم.

وجاء الإعلان بعد مفاوضات وُصفت بـ «الماراثونية» بين إدارة الناديين، حيث تمسك النادي الأهلي بتقدير القيمة السوقية للاعب، بما يتناسب مع موهبته الفذة، قبل أن تكلل الجهود بالنجاح، وينتقل اللاعب لتعزيز صفوف فريق «برشلونة أتلتيك».

أسباب ضم برشلونة لحمزة عبد الكريم

لم يكن تحرك النادي الكتالوني وليد الصدفة، بل جاء نتيجة متابعة دقيقة للمهاجم الشاب، خاصة بعد: الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع منتخب مصر في كأس العالم للشباب تحت 17 عاماً.

إضافة إلى ذلك، مشاركته مع الفريق الأول للنادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر رغم صغر سنه.

ويمتلك اللاعب (مواليد 2008) قدرة فائقة على التحرك بدون كرة، والمساهمة في بناء اللعب، بجانب حسه التهديفي العالي أمام المرمى.

موعد أول مباراة لحمزة عبدالكريم مع برشلونة أتلتيك

حمزة عبد الكريم سوف يكون متاحاً للعب مع برشلونة أتلتيك خلال المباراة المقبلة، ضد بارباسترو يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير، ضمن الجولة الـ22 من الدوري.

تفاصيل تعاقد برشلونة مع حمزة عبدالكريم

شقيق حمزة عبدالكريم يهنئه بعد انتقاله لبرشلونة

عبر يوسف عبدالكريم، شقيق لاعب الأهلي حمزة عبدالكريم، عن سعادته بانضمام شقيقه إلى برشلونة، متمنياً له النجاح والتألق.

وكتب على إنستغرام: «من نادي عائلتنا إلى نادي أحلامنا.. فخور بك جداً يا أخي، احمل جذورك معك وواصل السعي نحو العظمة»، مشيراً إلى أن الانتقال هو ثمرة عمل شاق وانضباط وإيمان.

