بالصورة.. المذيع حازم حلمي يفاجئ الجميع.. يعلن دعمه للجيش ويهاجم الإعلامي المصري عمرو أديب بسبب سخريته من السودان: (يا أديب خليك أديب)

فاجأ المذيع, والإعلامي, السوداني, حازم حلمي, متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بتدوينة حظيت بتفاعل واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن تدوينة حازم, جاءت رد على سخرية الإعلامي المصري الشهير عمر أديب, من السودان.

وكان عمرو أديب, قد سخر عبر برنامجه “الحكاية”, الذي يذاع على فضائية mbc مصر, من فرحة السودانيين, بهبوط طائرة بمطار الخرطوم, لأول مرة منذ بداية الحرب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتب حازم, في تدوينته التي فاجأ فيها الجميع بإشادته ودعمه للجيش السوداني, والقوات المساندة له: (يا أديب خليك أديب الحديث عن هبوط أول طائرة مدنية في مطار الخرطوم بعد حرب دامت قرابة ثلاث سنوات، وكأنه “خبر عادي” هو تقليل غير مقبول من حجم ما حدث، ومن حجم التضحيات التي سبقته. يا أستاذ عمرو أديب، قد يكون الأمر عادياً عندك… لكن عندنا في السودان ده إنجاز كبير. إنجاز شعب صبر، ودولة تماسكت، وجيش وقوات مساندة دفعت ثمناً غالياً، ومؤسسات رجعت تشتغل خطوة خطوة وسط الركام ( الدمار ) عودة مطار الخرطوم ليست ( لقطة ) هي رسالة حياة، وبداية طريق طويل للعودة، وإعلان أن السودان ( رغم الجراح ) واقف وسودانير، أعرق خطوط طيران في أفريقيا، لما ترجع وتهبط في الخرطوم، بالنسبة لينا ده تاريخ بيرجع… ما خبر عابر. نحن ما بنطلب تهويل، لكن ما بنقبل استبخاس. وما بنقبل إنجازاتنا تُحكى بنبرة استهانة أو اختصار. السودان اليوم يحتفل بمطار، وبكرا بإذن الله يكون عنده مطارين وثلاثة،في العاصمة… وفي كل الولايات. السودان يمرض، نعم، لكن السودان لا يموت مع كامل الاحترام الرسالة دي لازم توصل: نحن قادرون، وبكره الأيام بتتكلم… وتشوفوا).

محمد عثمان _ النيلين