بالفيديو.. بعد الحملات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.. فنان سوداني يغني في حفل وقاعة الفرح شبه خالية ويعلق: (كنت مستمتع مع نفسي وبغني للكراسي)

قوبل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بسخرية واسعة من الجمهور خصوصاً بعدما كشفت الصفحات الناشرة للمقطع عن تفاصيل مثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر مطرب سوداني, يغني في حفل زواج بالعاصمة المصرية القاهرة, وفقاً لما ذكرت الصفحات.

وظهر الفنان وهو يغني في القاعة التي كانت شبه خالية من المعازيم, بسبب تحفظ المواطنين السودانيين, وعدم خروجهم للمناسبات حسبما ذكر ناشرو المقطع.

وأرجعت الصفحات السبب في خلو قاعة الفرح من السودانيين, بسبب الخوف من الترحيل بعد الحملة التي قامت بها السلطات المصرية, مؤخراً.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد فاجأ فنان الحفل صبري دفع الله, المتابعين بظهوره داخل التعليقات, حيث كتب ساخراً: (يا جماعة أنا كنت مستمتع مع نفسي شديد وبغني لي الكراسي).

محمد عثمان _ النيلين