لدى وقوفه علي ضبطية الذخائر والي الأحمر يؤكد ان مكافحة التهريب صمام أمان الوطن

​وقف والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفي محمد نور، على الإنجاز الأمني النوعي الذي حققته إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، والمتمثل في إحباط محاولة تهريب 154 صندوقاً تضم كميات ضخمة من الذخائر المتنوعة،تقدر بحوالى 147240حبة ذخيرة .

جرى ذلك بحضور مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، ، ومساعدي المدير العام، ومديري إلادارات العامة والدوائر ، ولفيف من السادة الضباط

​​ووصف والي البحر الأحمر ضبط هذه الكميات الكبيرة من الذخيرة بأنه “بيان بالعمل”، مشيداً بالتضحيات الجسام التي تقدمها قوات مكافحة التهريب في ظل الظروف الراهنة.

وأشار الوالي إلى الخطورة البالغة لتهريب الذخيرة على أمن واستقرار البلاد، مؤكداً أن اليقظة التي أظهرتها القوات في ضبط الشحنة والمتهمين تعكس الاحترافية العالية لمكافحة التهريب بالجمارك في التصدي للمخربين.

​من جانبه، جدد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، العهد لقيادة الدولة بأن تظل قوات الجمارك الدرع الواقي للبلاد واقتصادها. وأكد أن القوات تعمل بكل “تجرد ونكران ذات” ويقظة تامة لصد كافة محاولات التهريب وحماية المجتمع من المهددات الأمنية، مشدداً على استمرار الاطواف البرية والبحرية للمكافحة في كافة المنافذ والحدود.

​وفي سياق متصل، أثنى مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة “حقوقي” أمير زين العابدين، على أداء “أبطال المكافحة”، واصفاً مهنيتهم العالية بأنها تضع مصلحة الوطن “في حدقات العيون”، مؤكداً استمرار الانتشار الأمني الواسع لتأمين كافة ثغور البلاد.

​ كما كشف مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر، العميد شرطة “حقوقي” جاد كريم آدم الفضل،كشف عن تفاصيل الضبطية التي تمت إثر تنسيق محكم مع جهاز الأمن والمخابرات العامة داخل المياه الإقليمية للبحر الأحمر، وضبط ​154 صندوق ذخيرة تحتوي على 147,240 طلقة متنوعة وقارب (لنش) استخدم في عملية النقل بجانب ​جهاز اتصال (ثريا) وجهازي ملاحة من طراز (ماجلان) و​إلقاء القبض على (3) متهمين أجانب.

​وأكد العميد جاد كريم اكتمال كافة الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات والمتهمين، مشدداً على أن قوات المكافحة ستظل بالمرصاد لحماية حدود البلاد من كافة أشكال التهريب.

سونا