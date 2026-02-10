ولاية نهر النيل تكمل استعداداتها للاحتفال بعيد العلم

تتأهب ولاية نهر النيل وتجري استعداداتها للاحتفال بعيد العلم في الثاني عشر من فبراير الجاري بمحلية بربر.

وأكد الأستاذ محمد عبد الله القوسي، مدير المرحلة الثانوية بمحلية بربر ونائب رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال بعيد العلم الذي تستضيفه المحلية في نسخته الرابعة، اكتمال الاستعدادات لانعقاد الاحتفال في موعده، برعاية والي ولاية نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، وإشراف الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، وزير التربية والتعليم بالولاية، تحت شعار: (بالعلم نسمو ونرتقي).

وأوضح القوسي في تصريح أن الاستعدادات للاحتفال بدأت مبكراً عبر تكوين لجان متخصصة شملت اللجنة الثقافية، واللجنة الأكاديمية، ولجنة الرياضة، ولجنة المعارض، ولجنة الإعلام، ولجنة الضيافة، إلى جانب لجنة إعداد المكان.

وقال إن فعاليات الاحتفال ستنطلق يوم الخميس المقبل بكرنفال رياضي يشتمل على عدد من الألعاب الرياضية، ويختتم بمباراة كرة قدم بين منتخبي محليتي عطبرة وبربر.

وأشار إلى قيام معرض مصاحب للاحتفال يضم جناحاً للتراث، وجناحاً تاريخياً، وآخر خاصاً بالتعليم، بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات.

وأضاف أن البرنامج يشمل ليلة ثقافية يشارك فيها الطلاب إلى جانب كورال وغناء حديث وشعبي ومدائح نبوية، فضلاً عن تكريم عدد من الرموز التربوية من المعاشيين.

وأبان أن برنامج المسابقات الأكاديمية سيقام اليوم ببربر لطلاب الشهادة السودانية بمشاركة طلاب محليتي بربر وعطبرة، ويشمل جميع المواد، بواقع (7) طلاب من كل محلية، منهم (3) طلاب من المسار الأدبي و(4) من المسار العلمي.

سونا