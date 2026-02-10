لدى مخاطبته الملتقى البيئي الثاني بالدامر والي نهر النيل يؤكد أهمية تضافر الجهود لاصحاح البيئة

أكد الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون والي ولاية نهر النيل أهمية تضافر الجهود بين مستويات الحكم والمجتمع المحلي لاصحاح البيئة والمحافظة عليها، مشيرًا إلى أهمية تنظيم حملات نظافة ورش دورية بالأحياء والقرى.

ووجه الوالي خلال مخاطبته اليوم بقاعة وزارة التربية والتعليم بالدامر الملتقى البيئي الثاني الذي نظمته الولاية لمناقشة قضايا اصحاح البيئة ومعالجة التحديات وجه المحليات والوحدات الإدارية بتوفير معينات العمل من آليات ومعدات ومبيدات لتنفيذ هذه الحملات، مطالبا المجتمعات بتوفير القوى البشرية والمشاركة الفاعلة في التنفيذ.

وطالب الوالي بضرورة أن تتخذ هذه الحملات طابعا دوريا ومستداما يرسخ ثقافة المحافظة على البيئة ويعزز السلوك الإيجابي لدى المواطن، مشيدًا بكل الجهود التي تسهم في دعم ومعالجة قضايا البيئة.

وأكد ضرورة استنهاض دور الشركات والمصانع العاملة في الولاية في دعم جهود اصحاح البيئة بالولاية، معربا عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات واضحة تقضي بتخصيص يوم اسبوعي لاصحاح البيئة في أحياء وقرى الولاية

وناقش الملتقى ورقتين عمل متخصصتين في مجال الاصحاح البيئي. ورقة بعنوان الحلول الآنية لمشكلة النفايات بولاية نهر النيل قدمتها الأستاذة حفصة محجوب مدير إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة بولاية نهر النيل، بجانب ورقة أخرى مقدمة من المجلس الأعلى لحماية وترقية البيئة.

سونا