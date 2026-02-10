وفد جامعة سنار يقف على تجربة جامعة الجزيرة في البحث العلمي والإبتكار

أستقبلت عمادة البحث العلمي والابتكار بجامعة الجزيرة، اليوم، وفداً من جامعة سنار، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات وبحث آفاق الشراكة البحثية بين الجامعتين.

وأكد نائب مدير جامعة الجزيرة، د. التجاني النور، لدى لقائه الوفد، حرص الجامعة على توسيع مجالات التعاون ودعم منظومة البحث العلمي، مشيراً إلى انفتاح الجامعة على كل ما يسهم في تطوير العمل البحثي المشترك.

وقدّم عميد عمادة البحث العلمي والابتكار، بروفيسور عبد الكريم الفاضل، عرضاً تعريفياً حول آليات دعم البحوث وأنواعها، فيما استعرض نائب العميد د. أحمد السماني تاريخ العمادة وأقسامها وأدوارها في ترقية البحث العلمي.

من جانبه أوضح عميد البحث العلمي بجامعة سنار، د. نصر الدين محمد زين، أن الزيارة تهدف للاطلاع على تجربة جامعة الجزيرة وتبادل الخبرات وفتح مجالات تعاون جديدة.

وشمل البرنامج عروضاً بحثية لعدد من الكليات والمعاهد، إلى جانب زيارة مختبرات محمد عبيد مبارك ومعرض البحث العلمي، حيث اطّلع الوفد على التجارب والمشروعات المتميزة، بينها أبحاث في اكتشاف الأدوية بمساعدة الحاسوب، ومبادرات للتوعية بمخاطر مستحضرات التفتيح الضارة، ودراسات حول النباتات الطبية والعطرية.

وفي ختام الزيارة كرّم وفد جامعة سنار إدارة جامعة الجزيرة وعمادة البحث العلمي والابتكار تقديراً لحسن الاستقبال والتعاون.

سونا