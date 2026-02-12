خبر سار للرجال.. علاج موضعي للصلع يحفز نمو الشعر بنسبة 500%

أظهرت تجربتان سريريتان أن كريم “كلاسكوتيرون”، طُوّر أصلا لعلاج حب الشباب، يمكن أن يحفز نمو الشعر بنسبة 500% خلال ستة أشهر عند الرجال المصابين بتساقط الشعر الوراثي.

ويظهر الصلع الذكوري، أو الثعلبة الأندروجينية، عادة على شكل بقعة صلعاء في أعلى الرأس أو انحسار خط الشعر. ويحدث ذلك بسبب “ثنائي هيدروتستوستيرون” (DHT)، مشتق التستوستيرون، الذي يقلص بصيلات الشعر الحساسة وراثيا، ما يؤدي إلى ترقق الشعر وتوقف نموه تدريجيا.

ويختلف “كلاسكوتيرون” عن العلاجات الحالية، مثل “مينوكسيديل” أو أقراص “فيناسترايد” و”دوتاسترايد”، بأنه يمنع تأثير DHT في بصيلات الشعر مباشرة دون التسبب في آثار جانبية عامة مثل انخفاض الرغبة الجنسية أو مشاكل البروستات. وتركيبته أقوى بخمس مرات من علاج حب الشباب “وينليفي”، وتستهدف بصيلات الشعر بدقة.

وشملت التجارب الأخيرة، المسماة SCALP 1 وSCALP 2، نحو 1465 رجلا من أوروبا والولايات المتحدة. وتلقى المشاركون المستحضر الجديد أو مستحضرا وهميا، وقُيمت النتائج بعد ستة أشهر عبر تصوير وعدّ الشعر في بقعة محددة بالوشم على فروة الرأس. وأظهرت إحدى الدراسات زيادة بنسبة 539% في عدد الشعر لدى مستخدمي “كلاسكوتيرون”، وأظهرت الدراسة الأخرى زيادة بنسبة 168%، في حين لم يُلاحظ أي تحسن لدى المشاركين الذين استخدموا المستحضر الوهمي.

وكانت الآثار الجانبية محدودة، مثل احمرار الجلد أو الحكة الطفيفة، ولم تظهر أي آثار جانبية عامة مرتبطة بالهرمونات.

وتقول البروفيسورة ماريا هوردينسكي، رئيسة قسم الأمراض الجلدية في جامعة مينيسوتا: “هذه نقطة مهمة، لأن المخاوف بشأن الرغبة الجنسية والمزاج تشكل عائقا أمام العديد من الرجال الذين يفكرون في تناول “فيناسترايد” أو “دوتاسترايد” عن طريق الفم. العلاج الجديد موضعي وجيد التحمل، ما يجعله خيارا واعدا”.

ويشدد خبراء آخرون على ضرورة الالتزام باستخدام العلاج بانتظام، إذ قد يعيد التوقف عنه بدء الصلع من جديد، ويشيرون إلى أن نتائج التجارب تعكس فعالية العلاج في منطقة محددة وليس زيادة الشعر خمسة أضعاف على كامل الرأس.

ويُعتقد أن أكثر المستفيدين من “كلاسكوتيرون” هم الرجال الشباب في مراحل تساقط الشعر المبكرة، والذين رفضوا استخدام “فيناسترايد” بسبب آثاره الجانبية أو يبحثون عن علاج يعالج السبب الجذري للصلع.

ومن المتوقع أن يكون العلاج متاحا بوصفة طبية بعد موافقة هيئات تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا المتوقعة خلال الربيع، ما يعني توفره قريبا في الأسواق.

المصدر: ديلي ميل