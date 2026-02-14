من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات “اللوكيشن” تهدد دراما رمضان

مع اقتراب انطلاق الموسم الدرامي لشهر رمضان، يتسابق صناع الأعمال الدرامية للانتهاء من تصوير حلقاتها، إلا أن كواليس بعض المسلسلات شهدت شدا وجذبا بين أبطالها، ما أدى لتعطل تصويرها بعض الوقت.

“أب ولكن”

فالبداية من مسلسل “أب ولكن” للفنان محمد فراج وهاجر أحمد، حيث نشبت أزمة بين الممثلة سلوى عثمان ومخرجة العمل ياسمين أحمد كامل، وصلت إلى المشادة الكلامية بينهما داخل لوكيشن التصوير، لتلجأ سلوى إلى أشرف زكي نقيب الممثلين من أجل حل الأزمة.

وكشف مصدر من داخل المسلسل، أن السبب في المشكلة بين عثمان ومخرجة المسلسل هو الطريقة التي تتعامل بها الأخيرة، والتي رفضتها النجمة الشهيرة، وشعرت أنها تقلل من شأنها كممثلة قديمة، قضت سنوات في تلك المهنة وقدمت العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

كما أضاف المصدر أنه بعد تدخل نقيب الممثلين، حلت الأزمة بشكل كامل واستأنف فريق عمل المسلسل التصوير.

ويناقش مسلسل “أب ولكن” قضية رؤية الأبناء بعد الطلاق من منظور إنساني، مطالبًا بفترات زمنية أطول وأماكن أكثر ملاءمة لطبيعة العلاقة بين الأب وأطفاله، بدلًا من الاقتصار على أماكن الرؤية التقليدية.

“مناعة”

أما مسلسل “مناعة” فشهد أيضاً أزمة كبيرة بين بطلته هند صبري، ومها نصار، حيث اتهمت الأخيرة هند بالتحكم في مسار العمل بشكل كامل، وحذف بعض مشاهدها، ليصل الأمر إلى مشادة قوية بينهما داخل لوكيشن المسلسل، وتوقف التصوير عدة ساعات، لتدخل نقابة الممثلين أيضاً على الخط. وقد تم استئناف التصوير لكن الأزمة مازالت قائمة بين النجمتين حتى الآن.

وينتمي مسلسل “مناعة” إلى نوعية الأعمال الاجتماعية المشوقة التي تناقش قضايا إنسانية معاصرة، في إطار درامي يجمع بين التوتر العاطفي والتشويق، بينما يراهن صناع العمل على تقديم تجربة مختلفة تجذب الجمهور خلال السباق الرمضاني. والعمل من بطولة هند صبري، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، ميمي جمال، هدى الإتربي، والعمل تأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي.

“اسأل روحك”

كذلك شهدت كواليس مسلسل “اسأل روحك” أزمة بين الممثلة داليا مصطفى ومخرج المسلسل أسامة عرابي، بسبب انتظارها عدة ساعات داخل لوكيشن التصوير بعدما طلب منها المخرج أن ترتدي ملابس الشخصية وتنتظر لمدة ساعة حتى تبدأ في تصوير المشاهد الخاصة بها. إلا أنها فوجئت بالانتظار لأكثر من 8 ساعات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني.

ليبلغ المخرج لاحقا مصطفى أن تصوير مشاهدها أجل إلى يوم آخر، ما أثار غضبها بشكل كبير، وعبرت عن ذلك بعصبية شديدة، ما تسبب في وقوع أزمة مع مخرج المسلسل، ليتدخل فريق الإنتاج لحل تلك الأزمة.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية وكيل النيابة خالد، الذي يبدأ رحلة البحث عن الحقيقة بعد اهتزاز الرأي العام بانتشار فيديو صادم لمقتل فتاة تُدعى “غزالة”، ومع كل ورقة يقلبها في ملفات القضية، تنكشف مأساة إنسانية بدأت بهروب غزالة من جحيم قريتها لتسقط في فخ استغلال المدينة. ويجد خالد نفسه بمواجهة جبهة من الفساد تشن حملة تشويه متعمدة لتشويه سمعة الضحية وطمس معالم الجريمة، وتتحول القضية من مجرد جريمة قتل إلى معركة شرسة لتعرية رؤوس الفساد. مسلسل “اسأل روحك” من بطولة ياسمين رئيس، أحمد فهمي، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي.

“على كلاي”

إلى ذلك، انتشرت مؤخراً أخبار حول وجود خلاف بين الفنانة درة ويارا السكري، في كواليس مسلسل “على كلاي”، حيث تصارعت النجمتان على شخصية البطلة الأولى للمسلسل أمام الممثل أحمد العوضي، خاصة أن مساحة دورهما متقاربة، فضلا عن أن الشخصيتين لهما نفس التأثير داخل العمل، ما أحدث مشكلة بينهما

وتدخل العوضي، بطل المسلسل وفريق الإخراج لاحتواء تلك الأزمة، ومنعها من التفاقم، ليتم استئناف التصوير لاحقا، ويُحسم الأمر لصالح درة نظراً لكونها الأقدم بمجال الفن.

ومسلسل “على كلاي” من بطولة أحمد العوضي ودرة ويارا السكري وعصام السقا وطارق الدسوقي ومحمود البزاوي ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

