بدء عمليات حصاد محصول الصمغ العربي بغابة سرف سعيد بمحلية باسنده بولاية القضارف

دشن الأستاذ عبدالعظيم الحاج الجاموس أمين عام الحكومة ممثل الوالى، الأحد، عمليات حصاد محصول الصمغ العربى بغابة سرف سعيد بمحلية باسنده بحضور المهندس عمار عبدالله سليمان مدير عام وزارة الإنتاج و الموارد الإقتصادية.

و أكد ممثل الوالى أهمية الصمغ العربى بإعتباره من أهم المحاصيل النقدية التى تدر عملات صعبة لخزينة الدولة داعياً مواطني القرية للمحافظة على غابة سرف سعيد والتى تعد من أهم الموارد البيئية بالولاية مؤكداً إلتزام حكومة الولاية بإيجاد معالجات لقضايا التنمية بالقرية فى محاورها المختلفة بمشاركة الجهد الشعبي.

من جانبه أوضح مدير عام وزارة الإنتاج و الموارد الإقتصادية المهندس عمار عبدالله سليمان أن الوزارة و ضمن برنامج التحول الزراعى للعام 2026 الذى تقوده تعمل فرقها هذه الأيام فى مكافحة آفة الفار بمحلية البطانة وعمليات المسح الزراعي الشامل علاوة على حملات تطعيم الماشية للمحافظة على صحة الحيوان داعياً إلى تعظيم الإستفادة من الغابات مشيراً فى ذلك إلى أهمية مشاركة المجتمع والشركات والمنظمات والشركاء.

سونا