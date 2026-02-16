أحمد العوضي يكشف كواليس المسلسل الرمضاني “علي كلاي”

على مدار السنوات الأخيرة، رسخ الفنان أحمد العوضي حضوره كواحد من أبرز نجوم الدراما الشعبية ذات الطابع الحركي، بعدما نجح في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة تعتمد على صورة البطل القريب من الشارع، صاحب الملامح القوية والاندفاع الإنساني الواضح. لم يكن العوضي مجرد ممثل يؤدي أدوار الأكشن، بل سعى إلى مزج الحركة بالصراع العاطفي والاجتماعي، ليقدم شخصية الرجل الذي يعيش وسط الناس ويحمل همومهم حتى وإن كان في موقع القوة.

وفي كل موسم رمضاني يشارك فيه، يحرص العوضي على تقديم مشروع مختلف يحمل قدراً من التصاعد الدرامي والصراع المباشر، وهو ما يتكرر هذا العام من خلال مسلسله الجديد “علي كلاي”، الذي يدخل به سباق رمضان وسط حالة من الترقب الجماهيري. العمل ينتمي إلى الدراما الشعبية الممزوجة بالأكشن، ويعتمد على قصة تحمل صراعات أسرية وانتقاماً وتشابكات إنسانية، إلى جانب عالم الملاكمة الذي يشكل جزءاً رئيسياً من الأحداث. وفي حديثه مع “العربية. نت” تحدث العوضي عن تفاصيل المسلسل.

مساحة درامية كبيرة

قال الفنان أحمد العوضي إن أكثر ما حمسه لمسلسل “علي كلاي” هو اختلاف القصة، موضحاً أنه يجسد شخصية رجل ثري يعيش في منطقة شعبية، تحيط به صراعات أسرية معقدة وأحداث يغلب عليها طابع الانتقام. وأضاف أن الشخصية تجمع بين أكثر من بعد، إذ يعمل ملاكماً ومعلماً في الوقت نفسه، وهو ما منح الدور مساحة درامية كبيرة جذبت اهتمامه منذ قراءة السيناريو.

وأوضح العوضي أن المسلسل لا يتناول السيرة الذاتية للملاكم العالمي محمد علي كلاي، مؤكداً أن التشابه في الاسم يرجع إلى أن شخصية البطل تدعى “علي” وتمارس الملاكمة، فأطلق عليه أهل منطقته لقب “علي كلاي”.

وأشار إلى أن العمل سيشهد عدداً من مباريات الملاكمة ضمن الأحداث، إلى جانب مشاهد أكشن تم تنفيذها بعناية لتخرج بصورة تليق بالجمهور.

5 بطلات للمسلسل

واستطرد العوضي قائلاً إنه سعيد للغاية بفريق العمل، خاصة البطلات الخمس المشاركات في المسلسل، وهن درة، ويارا السكري، ورحمة محسن، وريم سامي، وسارة بركة، مؤكداً أن الجمهور سيتفاجأ بأدوارهن وطبيعة الشخصيات التي يقدمنها، لما تحمله من تفاصيل مختلفة عما اعتاد عليه المشاهد.

وأكد أن المسلسل أحدث حالة من الجدل والاهتمام منذ طرح البوستر الرسمي، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى فضل الله أولاً، ثم إلى دعم الجمهور ومحبتهم المستمرة له، وهو ما يشعره بمسؤولية كبيرة تجاه تقديم عمل يليق بتوقعاتهم.

وأضاف العوضي أن “علي كلاي” عمل دسم درامياً، يضم العديد من الخطوط المتشابكة والصراعات المتنوعة، مؤكداً أن الجمهور سيجد فيه توليفة تجمع بين الأكشن والدراما الاجتماعية، في إطار يناسب الأسرة المصرية ويقدم وجبة درامية متكاملة خلال الشهر الكريم.

العربيه نت