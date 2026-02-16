بعد ضجة اعتذاره عن مسلسل ياسمين.. رامي صبري يؤكد: “عدم اتفاق وليس خلاف”

بعد الضجة التي أعقبت إعلانه عن تراجعه عن تقديم تيتر مسلسل “وننسى اللي كان” الذي تقوم ببطولته ياسمين عبدالعزيز، خرج المطرب رامي صبري ليوضح حقيقة الأمر.

ونفى رامي صبري عبر خاصية ستوري بحسابه على “انستغرام”، أمس الأحد، وجود خلافات بينه وبين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأبطال مسلسل “وننسى اللي كان” الذي يعرض بعد أيام مع انطلاق سباق دراما رمضان، واصفاً الأمر بأنه “عدم اتفاق وليس خلافاً”.

وأضاف صبري: “كل الاحترام لكل أبطال المسلسل ونجومه الكبار، بالتوفيق والنجاح”.

وكانت كلمات المطرب رامي صبري قد أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكهن البعض أن بطلة المسلسل ياسمين عبدالعزيز هي السبب في تراجعه عن غناء تيتر المسلسل، ما دفع مؤلف العمل للتعليق.

استنكار وغضب المؤلف

واستنكر مؤلف العمل عمرو محمود ياسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أمس الأحد قائلاً: “حقيقي أنا مش مصدق اللي بيحصل مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.. لو تيتر اتغير من حاجة لحاجة يبقى ياسمين.. لو ممثلة أو ممثل بيقول جملة هنا أو هنا يبقى ياسمين.. طيب أنا روحت فين؟”.

وحسم الأمر قائلاً: “أقسم بالله إن هذا غير حقيقي.. لأن المسلسل له مؤلف ومخرج ومنتج وستايلست وأقسام تخصصية”.

وعبر المؤلف عن غضبه بالقول: “احنا مش هواة”، مشدداً على احترام كل منهم لدور الآخر في المسلسل، وهذا لا ينفي التشاور بينهم من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تصب في مصلحة المشروع.

كما ألمح عمرو محمود ياسين إلى كون الأمر مرتبطاً بتصفية حسابات مع ياسمين عبدالعزيز، مضيفاً: “الموضوع كله تصفيات حسابات للأسف الشديد”.

هجوم على مشروعه الفني

وفي ختام حديثه، أكد عمرو محمود ياسين أنه يواجه، ويعتبر الهجوم على بطلة مسلسله بمثابة هجوم على مشروعه الفني، لذلك عليه إخبار الجمهور بالحقائق.

يذكر أن مسلسل “وننسى اللي كان” من بطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وخالد سرحان، ومحمد لطفي، ومنة فضالي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويعرض خلال أيام مع انطلاق ماراثون دراما رمضان.

