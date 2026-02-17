مستخلصات نباتية تزيد لمعان الشعر بنسبة 29%

توصلت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “ساو باولو” البرازيلية، إلى أن استخدام مزيج من مستخلص التارا النباتي مع مركبات مشتقة من الطحالب الحمراء، يمكن أن يرفع مستوى لمعان الشعر بنسبة تصل إلى 29% مقارنة بالشعر غير المعالج.

ويعمل هذا المزيج وفقاً للنتائج المنشورة بدورية “ACS Omega” المتخصصة، عبر تكوين غلاف دقيق يحيط بسطح الشعرة، ما يساعد على تنعيم الطبقة الخارجية (الكيوتيكل) وتقليل الخشونة المجهرية التي تشتت الضوء، ما يزيد من انعكاس الإضاءة ليظهر الشعر أكثر بريقاً وحيوية.

كما لفتت النتائج إلى أن التأثير لا يقتصر على اللمعان فقط، بل قد يساهم أيضاً في تحسين قابلية التصفيف وخفض مظهر التلف، لأن السطح الأكثر نعومة يقلل من الاحتكاك بين الخصلات، وذلك انسجامًا مع الطلب المتنامي على تركيبات تجميلية قائمة على مصادر نباتية.

وأكّد الدراسة أن هذه المعطيات تمثل خطوة أولى، إذ ما زالت هناك حاجة لاختبارات إضافية على أنواع شعر مختلفة وتحت ظروف استخدام يومية، بهدف التحقق من ثبات النتائج على المدى الطويل قبل التوسع في اعتمادها تجارياً داخل خطوط الإنتاج

