خالد سلك.. ١٨ دقيقة من الأكاذيب والتحريض على السودان والجيش

من أحاجي الحرب ( ٢٨٤٢٦ ):

○ د. Mohammed Elfatih

□□ ١٨ دقيقة من الأكاذيب والتحريض على السودان والجيش

□ خلونا ناخد جزء بسيط من الكلام القاله الارزقي خالد سلك ونرتب النقاط بهدوء:

□ أولاً، الزول ده ما اكتفى بخطاب أركان النقاش الرخيص والملئ بالاكاذيب داخل السودان، بل بقى يحاول يصدر نفس الأسلوب للخارج، وطبعا ده باب للعمالة والارتزاق السياسي.

○ نفس اللغة المستفزة، ونفس التسطيح، حتى طريقة الطرح – من “انجليزي السوق العربي” لحدي لازمة “آآآه آآآه” – ما بتوحي بأي جدية في طرح قضايا معقدة.

□ ثانياً، من أغرب الادعاءات الذكرها إنو هجوم 7 أكتوبر مَوَّله “شخص سوداني”! اتهام خطير زي دا بقوله بسهولة شديدة بدون أي أدلة، وممكن يترتب عليه من تبعات سياسية وقانونية تمس دولة بأكملها، وابناء “السروايل” ما بفتشوا طبعا على التبلي والسلبطة في سبيل حلمهم الكبير.

□ ثالثاً، تخويف الأوروبيين بحكاية انه السودان “حيدي روسيا ميناء” وبالتالي روسيا حتهدد أوروبا من الجنوب! كيف جاته الفكرة الغبية دي ما تعرف؟.

○ لكن الفكرة بتتقال بطريقة درامية لإثارة المخاوف وكسب تعاطف سياسي وهو تبسيط مخلّ لعلاقات دولية معقدة.

□ رابعاً، زعمه إنو السودان حالياً هو الدولة الوحيدة في العالم البتدعم النظام الإيراني -السودان بدعم ايران كيف ما تعرف ولو زول باغته بسؤال زي ده ما بقدر يجاوب-.

○ الكلام دا فيه تسطيح شديد، لأنه واقع السياسة الدولية أعقد من كدا بكتير.

○ في دول كبرى زي الصين وروسيا مثلا ما من مصلحتها انهيار النظام الإيراني، ودا معروف في توازنات القوى العالمية.

□ خامساً، طبعا ما نسى قصة “الجيماوي” القال الجيش استخدمه في السودان، في محاولة لإضافة عنصر صادم للنقاش حتى لو كان الطرح سطحي أو غير دقيق.

□ العميل الارزقي ده جاب سيرة الدول البتدعم الجيش “حسب زعمه” لكن ربنا ما فتح عليه يحيب سيرة الامارات في دعمها للجنجويد واطالتها وتوسعتها للحرب في السودان (وده بوريك الصارف على الرحلة والدعوة دي منو بالظبط).

□ المحصلة؟ ١٨ دقيقة من الكلام المليان مبالغات، تخويف، وتسطيح لقضايا كبيرة، ممكن تخليك تستغرب من مستوى الطرح وانه ده بعّرف نفسه سياسي، وانا متأكد تماما الخواجات القدامه ديل كلهم بكونوا عرفوا المستوى الواطي بتاع العميل ده من سذاجة الطرح القدمه ليهم.

□ السؤال البطرح نفسه: إذا دا الخطاب في اللقاءات المفتوحة، طيب في القاعات المغلقة بيتقال شنو؟

○ وإلى أي مدى ممكن يصل التصعيد في الاتهامات والتحريض والعمالة؟

#من_أحاجي_الحرب