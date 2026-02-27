أنقرة: حصلنا على صواريخ “إس-400” الروسية لتلبية حاجة جيشنا ولا ننوي نشرها في الصومال

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي آكتورك إن بلاده حصلت على منظومات “إس-400” الروسية لتلبية احتياجات الجيش التركي، ولا تعتزم نشرها في الصومال.

وقال آكتورك في تعليقه على تقارير إعلامية حول تخطيط أنقرة لإرسال منظومة الدفاع الروسية “إس-400” التي لديها، إلى الصومال: “لا توجد أي خطط نهائية من طرفنا لاستخدام منظومة الدفاع الروسية “إس-400″ في الصومال”.

وأضاف: “في إطار الاتفاقيات الموقعة بين بلادنا والصومال، نواصل بكل حزم أنشطتنا الرامية إلى دعم تنظيم القوات المسلحة الصومالية وجهودها في مكافحة الإرهاب، وحماية أمن الموارد الاقتصادية للصومال ومصالح بلادنا الوطنية… وكما ذكرنا سابقا، فقد تم شراء أنقرة لمنظومات الدفاع الجوي “إس-400″ بما يتماشى مع الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة التركية، وهي جاهزة للعمل”.

وأوضح: “تنتشر بين الحين والآخر تكهنات في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منظومة “إس-400″… من المهم عدم تصديق أي مزاعم أو تعليقات غير بياناتنا الرسمية في هذا الشأن”.

وفي حديثه حول الوضع حول إيران وضبط الحدود بين البلدين، قال آكتورك: “لا صحة للأخبار التي تتحدث عن أن تركيا ستدخل إلى الأراضي الإيرانية… بصفتنا تركيا، نواصل جهودنا لحل جميع النزاعات في منطقتنا بالوسائل السلمية وإرساء استقرار دائم. وفي الوقت نفسه، نتخذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق مع مؤسسات دولتنا المعنية لمواجهة أي مخاطر محتملة”.

وأكد أن الادعاءات الواردة في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، بأن “تركيا تخطط لدخول الأراضي الإيرانية لأسباب أمنية في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران” غير صحيحة ولا تعكس الواقع.

المصدر: RT