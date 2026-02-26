سياسية

منظمة الدعوة الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج الإفطار للنازحين

نفذت منظمة الدعوة الإسلامية مجموعة من الإفطارات بمركز أبو بكر الصديق بمدينة بورتسودان مستهدفة (333) أسرة من النازحين من الفاشر حيث تم توزيع الوجبات وسط أجواء إيمانية سادها التراحم والتكافل، وسوف يستمر طيلة أيام الشهر الفضيل.
كما شملت الجهود معسكر القوز بمدينة كوستي، لنازحي ولايات كردفان، حيث استفادت (180) أسرة من برنامج الإفطارات، وذلك ضمن خطة متكاملة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين في مناطق النزوح.
وأكدت المنظمة أن هذه الأعمال تأتي امتداداً لبرامجها الرمضانية السنوية، وتجسيداً لرسالتها الإنسانية في الوقوف إلى جانب النازحين والأسر الأكثر احتياجاً، مثمنةً في الوقت ذاته دعم الشركاء والداعمين الذين كان لإسهاماتهم الأثر الكبير في استمرار هذه المشاريع الخيرية.

2026/02/26