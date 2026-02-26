رئيس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره رئيس الوزراء المصري

عقد رئيس الوزراء د.كامل إدريس جلسة مباحثات اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

​تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وترقيتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي الدولتين.

​هذا و سيعقد د. كامل إدريس والوفد المرافق له جلسة مباحثات موسعة مع الجانب المصري، لتناول القضايا ذات الإهتمام المشترك، على أن يصدر الجانبان بياناً مشتركاً عقب انتهاء الجلسة.

سونا