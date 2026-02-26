النيل الأبيض تستقبل القافلة الدعوية لهيئة الجمارك السودانية ضمن برامج رمضان

استقبلت ولاية النيل الأبيض بأمانة الحكومة بربك اليوم القافلة الدعوية التي سيرتها هيئة الجمارك السودانية، والتي تستهدف عدداً من ولايات البلاد خلال شهر رمضان الكريم، بمشاركة نخبة من علماء السودان.

وكان في استقبالهم الأستاذ الصادق محمد عثمان أمين عام حكومة ولاية النيل الأبيض، والعميد شرطة بروفيسور محمد نصر عبدالله مدير دائرة القطاع الأوسط بهيئة الجمارك السودانية بكوستي، وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالولاية.

وأشاد الأمين العام لحكومة الولاية بجهود الهيئة في مجال الدعوة والإرشاد، وقال إن القافلة تمثل دعماً حقيقياً لبرامج الشهر الفضيل خاصة تزامنها مع ذكرى فتح مكة في العاشر من رمضان، لما تحمله من دروس وعبر عظيمة، وأعلن عن رعاية حكومة الولاية لبرامج القافلة وتسهيل مهامها في تنفيذ الأنشطة التوعوية بالمساجد والمؤسسات المختلفة بمحليتي كوستي وربك.

من جانبه ابان العميد بروفيسور محمد نصر مدير دائرة القطاع الأوسط أن القافلة ستنظم سلسلة من الندوات والمحاضرات الدينية خلال شهر رمضان، وفق خطة تهدف لتعزيز برامج التوعية والإرشاد بالمحليتين.

وفي ذات السياق أكد الشيخ عبدالناصر عثمان ممثل دائرة التوجيه بالهيئة أن هذه القافلة تُعد الخامسة التي تستقبلها الولاية سنوياً في رمضان، واشار الى ان أنها تأتي بتنظيم من جمعية القرآن الكريم بدائرة التوجيه بهيئة الجمارك احتفاءً بذكرى فتح مكة، وضمن برنامج متكامل يشمل المحاضرات والندوات والمسابقات الرمضانية بعدد من ولايات السودان.

سونا