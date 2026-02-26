مفوض العون الإنساني بشمال دارفور يختتم اجتماعاته مع لجنة نازحي الولاية

اختتم مفوض العون الإنساني بولاية شمال دارفور، محمد عبد القادر جلاب، أمس بمقر حكومة ولاية شمال دارفور بأمدرمان، سلسلة اجتماعاته مع لجنة نازحي ولاية شمال دارفور ومناديب الولاية بالمحليات المختلفة.

واستمع جلاب إلى التقارير المقدمة حول قضايا النازحين في الخرطوم والخدمات التي قدمتها اللجنة طوال فترة غياب المفوضية، خاصة فيما يتعلق بعمليات حصر ومتابعة ملف الشؤون الإنسانية وتقديم الخدمات للنازحين في الخرطوم ومحلياتها المختلفة في ظروف إنسانية بالغة التعقيد.

وأكد جلاب أن لجنة نازحي الولاية قد تمكنت من “ملء الفراغ” بشكل فعال إلى حين عودة المفوضية وإداراتها المختصة لأنشطتها. وأضاف أن المفوضية ستتفاكر مع العاملين بمفوضية شمال دارفور وإدارتها المختصة لوضع رؤية مؤسسية شاملة لتغطية كل احتياجات نازحي ولاية شمال دارفور بالخرطوم، وأشار إلى الأدوار الكبيرة التي تضطلع بها المبادرات المجتمعية في تقليل معاناة نازحي شمال دارفور وتعزيز اللحمة الاجتماعية والوطنية والخروج من الأزمة بصورة جماعية.

وعبر جلاب عن شكره وتقديره للجنة على الجهد العظيم الذي بذلته من أجل خدمة إنسان الولاية، ووعد بالرجوع إلى لجنة النازحين متى ما دعت الضرورة إلى ذلك.

سونا