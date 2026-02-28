قطر تواصل دعمها الإنساني للسودان بإفطار رمضاني جماعي في بورتسودان

جددت دولة قطر حضورها الإنساني في السودان، بمشاركة سفيرها لدى الخرطوم، إلى جانب السفير الليبي، في الإفطار الرمضاني الجماعي الذي أُقيم أمام مسجد النور بحي المطار بمدينة بورتسودان، وسط أجواء سادتها الألفة وروح التكافل.

وتناول سفير دولة قطر وأسرة السفارة الإفطار مع المواطنين على الطريقة السودانية، في مشهد عكس متانة العلاقات بين الشعبين وعمق الروابط الأخوية، حيث امتزجت الدبلوماسية بالمشاركة المجتمعية الصادقة على مائدة واحدة جمعت الجميع بروح الشهر الفضيل. كما شارك السفير الليبي المواطنين إفطارهم، في مبادرة وجدت إشادة وترحيبًا من الحضور.

وعقب صلاة المغرب، أعربت لجنة مسجد النور عن تقديرها لسفير دولة قطر على مبادرته بتنظيم ودعم الإفطار الجماعي للعام الثالث على التوالي، وحرصه على المشاركة الشخصية فيه، ما أضفى على المناسبة طابعًا إنسانيًا خاصًا يعزز قيم التضامن والتراحم.

وأشاد المتحدثون خلال المناسبة بمواقف دولة قطر الداعمة للسودان في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين استمرار دعمها لقطاعات الصحة والمياه والإيواء والغذاء عبر مؤسساتها الإنسانية، وفي مقدمتها الهلال الأحمر القطري.

من جانبه، ثمّن رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري الدكتور صلاح دعاك مشاركة السفير في الإفطار الذي يُنظم سنويًا بدعمه، مشيرًا إلى أن المبادرة تستقبل يوميًا ما بين 400 إلى 500 صائم. كما أشاد بجهود لجنة المسجد وأعضاء وموظفي الهلال الأحمر الذين يواصلون تنظيم الإفطار طوال أيام الشهر الكريم.