رئيس الوزراء يزور العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية

في إطار زيارته الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية، قام رئيس الوزراء د. كامل إدريس والوفد المرافق لسيادته، الجمعة، بزيارة ميدانية شاملة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأدى سيادته صلاة الجمعة بمسجد مصر (مركز مصر الثقافي الإسلامي)، وطاف د. كامل إدريس عقب الصلاة في أروقته وتعرف على ملامحه المعمارية، وأبدى إعجاباً خاصاً بتصميم المسجد وأروقته، مؤكداً أن هذا المجمع يمثل منارة دينية وثقافية عالمية.

وشملت جولة السيد رئيس الوزراء زيارة البرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية، واطّلع د. كامل إدريس من منصة المشاهدة بالبرج على إطلالة العاصمة الإدارية، مشيداً بالدقة الهندسية والسرعة القياسية في تنفيذ هذا الصرح الهندسي المتميز.