اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية تغلق 17 نقطة تحصيل غير قانوني بولاية نهر النيل

أصدرت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية برئاسة الدكتور محمد حاج ادم الطاهر اليوم أوامر فورية بإغلاق عدد 17 من نقاط التحصيل المخالفة للقانون بطول الطريق القومي بولاية نهر النيل من منطقة جبل جالى في حدود ولاية الخرطوم إلى محلية ابوحمد تعمل تلك النقاط على تحصيل رسوم بقيم متفاوتة من الشاحنات بموجب أوامر محلية صادرة من المحليات وغيرها من الجهات الأخرى .

وعبر عدد من سائقي المركبات عن ترحيبهم بقرارات اللجنة الفنية التي اعتبروها تضع حدا للتحصيل غير القانوني الذي ارهقهم كثيرا بحسب تعبيرهم.

وأشاروا في استطلاع لوكالة السودان للأنباء أن الخطوة من شأنها أن تقلل من معاناتهم بالطرق القومية في ظل تعدد أوجه الجبايات والرسوم وطالبوا اللجنة بضرورة مواصلة خطواتها تلك لتعم كافة الطرق القومية بولايات السودان المختلفة.

بينما طالبت اللجنة الجهات الرسمية والأمنية بالمتابعة والرقابة الدورية عبر آلياتها المختلفة بمتابعة أمر الاغلاق والتبليغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل تلك النقاط التي تم إغلاقها.

وكان وفد اللجنة طاف علي كافة نقاط التحصيل بالولاية ونقطة الميزان بالدامر واستمع الوفد لشرح عن سير العمل في العبور وآليات التحصيل والجهات التي تعمل في نقطة العبور

كما استمع الوفد لشرح مفصل عن عمل الميزان والكميات والاوزان المسموحة بها والمسافات ونوعية الايصالات التي بموجبها يتم التحصيل.

وتفقد الوفد عبور الدامر ونقطة المتمة وابوحمد وبربر بجانب دار مالي وجبل جالى في حدود ولاية الخرطوم .

وستواصل اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني طوافها خلال الايام القادمة لنقاط التحصيل بالولاية الشمالية.

سونا