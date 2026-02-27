والي القضارف يدشّن مشروع سلة وكسوة العيد لمنظمة وقف الديانة التركي

دشّن والي القضارف الفريق الركن محمد أحمد حسن، اليوم، مشروع كسوة العيد للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب توزيع سلال رمضان للأسر الفقيرة والمعاشيين، المنفّذة عبر منظمة الإيثار الخيرية بدعم مباشر من منظمة وقف الديانة التركي.

وأشاد الوالي، خلال مخاطبته البرنامج بحضور أعضاء حكومة الولاية ولجنة الأمن، بالبرامج الكبيرة والمستمرة التي ظلت تقدمها منظمة وقف الديانة التركي لكافة شرائح المجتمع بالولاية، ولا سيما الشرائح الضعيفة من الفقراء والمساكين والأيتام، بجانب تقديم السلال للمعاشيين وأسر الأسرى والمفقودين.

وأكد الأستاذ أحمد هلال، رئيس وفد منظمة الديانة التركي، استهداف المنظمة لعدد (81) دولة حول العالم لتقديم الدعم، واستهداف ثلاث ولايات بالسودان، ليتم توزيع عدد (6) آلاف سلة غذائية، وعدد ألف كسوة عيد للأطفال، بجانب تنظيم عدد عشرة آلاف إفطار، وأعلن تقديم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الأستاذة آسيا عبد الرحمن، مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية، إلى التعاون الكبير لوزارتها مع المنظمات في سبيل تقديم الخدمات والحزم الاجتماعية، مؤكدة العمل على إخراج كافة الشرائح الضعيفة من خلال برامج ومشروعات تمليك وسائل الإنتاج.