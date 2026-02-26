صحة سنار تشرع فى صيانة وتأهيل جامعة العلوم الصحية فرع سنار تمهيداً لإدخال كورسات جديدة

ثمن د.إبراهيم العوض مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار الدور الكبير والمتعاظم الذى ظلت تضطلع به جامعة العلوم الصحية فى ظل التحديات الراهنة التى تمر بها البلاد خاصة في ظل الحرب.

وأكد مدير عام وزارة الصحة لدى تفقده الاربعاء جامعة العلوم الصحية بسنجة أن الترتيبات الجارية بما فى ذلك التجهيزات الأكاديمية من قاعات ومعامل وبيئة تعليمية تسهم فى تحسين جودة الخدمات وتواكب متطلبات التقييم الأكاديمى، موضحاً أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة فى مسارتطوير الجامعة.

وأشار إبراهيم إلى إدخال بعض الكورسات والتخصصات بالأقسام الجديدة بالجامعة ودعم وزارته الكامل لجهود جامعة العلوم الصحية بإعتبارها من المؤسسات الحيوية فى رفد النظام الصحى بالكفاءات.

فيما استعرضت مدير جامعة العلوم الصحية د. مزاهر علي مصطفى أبو حاج مراحل صيانة وتأهيل الجامعة والتي تؤهل الكلية لإحتضان البرامج الطبية الجديدة.

وأشارت مزاهر إلى أن الصيانة بدأت بكلية المساعدين الطبيين بسنار وصيانة مكتب مدير مكتب سنار تمهيدا لإدخال كورسات جديدة أبرزها الصحة العامة٬ المختبرات الطبية٬ التقنية٬ والصيدلة.