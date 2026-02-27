تشكيل لجنة للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية شرق دارفور

أصدر والي ولاية شرق دارفور مولانا محمد ادم عبدالرحمن قراراً ولائياً رقم (2) قضي بموجبه بحل المقاومة الشعبية لشرق دارفور وفي ذات الوقت قرار اخر رقم (3) بموجب المادة (8) من لائحة الاستنفار والمقاومة الشعبية لعام 2024 قضي بتشكيل لجنة للاستنفار والمقاومة الشعبية لعام 2026م ، وذلك في إطار تعزيز جهود التعبئة وتنظيم العمل الشعبي خلال المرحلة الراهنة.

ونص القرار على تسمية التوم حسب الرسول التوم رئيسا وضمت اللجنة نائب للرئيس ومقرر وعدد من الأعضاء، إلى جانب اعتماد قائمة تضم (37) عضواً من مختلف المكونات، على أن تتولى اللجنة مهامها وفق الاختصاصات المحددة لها.

ووجّه القرار الجهات المعنية بوضعه موضع التنفيذ الفوري، اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، على أن تباشر اللجنة أعمالها وفق اللوائح المنظمة لعمل الاستنفار و المقاومة الشعبية .

سونا