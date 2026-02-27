لقاء مشترك بين وزيرا الطاقة والخارجية لمناقشة تطوير التعاون مع الدول فى مجال البترول والكهرباء

وكشف وزير الطاقة عن مساعى تطوير التعاون المشترك مع بعض الدول فى مجال البترول والكهرباء، موضحاً أن وزارة الطاقة تلقت رغبات بعض شركات بترول تركية للدخول فى المربعات النفطية الخالية من النشاط البترولى، مضيفاً أن تطوير التعاون يمكن السودان من الإستفادة من موارده، وأن السودان يتمتع بعلاقات تعاون مع كل من الصين والهند وماليزيا وجنوب السودان.