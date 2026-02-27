سياسية
لقاء مشترك بين وزيرا الطاقة والخارجية لمناقشة تطوير التعاون مع الدول فى مجال البترول والكهرباء
التقى وزير الطاقة المهندس مستشارالمعتصم إبراهيم أحمد مع وزير الخارجية السفير محي الدين سالم وتناول اللقاء ملفات التعاون المشتركة بين السودان والدول الأخرى فى مجال مشروعات لبترول والكهرباء.
وكشف وزير الطاقة عن مساعى تطوير التعاون المشترك مع بعض الدول فى مجال البترول والكهرباء، موضحاً أن وزارة الطاقة تلقت رغبات بعض شركات بترول تركية للدخول فى المربعات النفطية الخالية من النشاط البترولى، مضيفاً أن تطوير التعاون يمكن السودان من الإستفادة من موارده، وأن السودان يتمتع بعلاقات تعاون مع كل من الصين والهند وماليزيا وجنوب السودان.
وأبدى وزير الخارجية استعداده لدفع ملفات التعاون، مشيراً إلى أن التنسيق يسهم فى تحقيق وإنجاز الملفات الإقتصادية لاسيما أن البترول والكهرباء لديها شراكات استراتيجية مع دول كبرى.
سونا