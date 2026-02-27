تنسيق بين صحة الخرطوم وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى توزيع الدعم للمستشفيات وفقاً للحوجة الآنية

أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم على أهمية التنسيق بينها وصندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء لتنفيذ المشاريع التى تستهدف المؤسسات الصحية بالولاية.

وأعلن الصندوق التزامه برؤية الوزارة فى توزيع الدعم الذى يوفره للمستشفيات وفقاً للحوجة الآنية.

وابلغ دكتور أحمد البشير فضل الله مدير الإدارة العامة للطب العلاجى، نائب ممثل المندوب بصندوق الأمم المتحدة للسكان دكتورة دينا غارد خلال اللقاء الذى انعقد الاربعاء بمكتبه، بضرورة ضبط التنسيق المباشر مع الوزارة فى تنفيذ المشروعات.

وعزا ذلك لأجل استفادة المستشفيات من المنح المقدمة قبل أن يشير إلى أن الفترة الزمنية التي تتجاوز ال(6) أشهر بين تقييم الحوجة من قبل الصندوق وتنفيذ المطلوبات تؤدى إلى تغييرها فى المرفق الذى يتم تقييمه، مما يتطلب توجيه الدعم لمرفق آخر طبقاً لرؤية الوزارة.

ونبه فضل الله ممثل المندوب ومرافقيها خلال اللقاء، إلى أن الشركاء يتجهون لدعم المستشفيات الكبيرة فيما أن هنالك حوجه فى أخرى تؤكد الوزارة على أهمية الخدمات الصحية المقدمة من خلالها.

وثمن مجهودات الصندوق فى دعم مستشفيات النساء والولادة بتوفير الأجهزة والمعدات والحضانات وحوافز العاملين.