اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تعقد اجتماعها الدوري

عقدت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية كسلا اليوم اجتماعها الدوري برئاسة المهندس عبدالقادر محمد زين وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية رئيس اللجنة .

وتناول الاجتماع بالبحث والنقاش عدد من الأجندة و الخطط الموضوعة لمعالجة مناطق الهشاشة والكسورات السابقة بجانب تقوية الجسور الواقية والعراضات علي نهر القاش بالإضافة إلى الوضع الصحي بالولاية والذي اطمئنت من خلاله على استقرار الوضع الصحي .

وقدم مقرراللجنة العليا العقيد شرطه بدوي محمد حسين مدير الدفاع المدني تنويرا مفصلا حول الزيارات الميدانية للجنة الفنية لتقييم ومراجعة المواقع المستهدفة بمحلية كسلا والجداول الموضوعة لبقية المحليات لوضع الترتيبات لانطلاقة اعمال الصيانة وفق استراتيجية الحزم المتكاملة لترويض نهرالقاش.

وتطرق مقرراللجنة إلى المعوقات التي تواجه عمل اللجنة من حيث التمويل وعدم الايفاء بالتعهدات لتنفيذ الخطط لعمل الصيانة لمواقع الهشاشة .

ودعا إلى اهمية الإسراع في انطلاقة عمل لجنة الطوارئ وفق مخرجات ورشة حماية الولاية من مخاطر نهرالقاش .

واستعرض أعضاء اللجنة مقترحات حول المواقع المستهدفة واليات تنفيذ برنامج معالجة التحديات التي تواجه اعمال الصيانة وتوفير التمويل اللازم .

وشددوا على أهمية ايفاء المركز بتمويل اعمال ترويض نهر القاش وتوفير المعينات والاليات للبدء في الصيانة قبل حلول فصل الخريف .

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تكوين لجنة فنية تشرف على التنسيق بين الجهات ذات الصلة وتحديد الأولويات لبداية عمل اللجنة .

وثمن الوزير جهود أعضاء اللجنة العليا لطوارئ الخريف التي كان لهاالدورالكبير في معالجة مواقع الهشاشة وصيانة المصارف.

واكد علي اهمية تضافر الجهود من اجل ان ينعم انسان الولاية بخريف أمن والبدء المبكر في أعمال الصيانة خاصة جسور نهرالقاش وفتح المساقي لضمان انسياب مياه نهرالقاش في الترع والمساقي واحكام التنسيق مع الادارات ذات الصلة بمشروع القاش .

وجدد عبدالقادر اهتمام الوزارة بتقوية البني التحتية للحفاظ على مكتسبات النهضة التنموية في مجال الطرق التي تم تنفيذها في الفترة السابقة والتي تضع المسؤلية الكبيرة على اللجنة للاستعداد المبكر للخريف.

سونا