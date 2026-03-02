الإمارات والبحرين تتصديان لهجمات إيرانية.. وقرقاش: “طهران أخطأت العنوان”

تصدت أنظمة الدفاع الجوي في الإمارات والبحرين لموجة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية التي استهدفت أراضيهما.

ففي البحرين، أعلن مركز الاتصال الوطني الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي التابعة لقوة دفاع البحرين تصدت “بكفاءة ويقظة” لموجة جديدة من الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية العدائية، وتمكنت من تدميرها والتعامل معها بفاعلية عالية.

وأوضح المركز أنه تم رصد سقوط شظايا محدودة في عدد من المناطق نتيجة عمليات التدمير، مؤكدا أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها الفورية للتأكد من سلامة المواقع.

وشدد على أن هذه الاعتداءات تمثل “انتهاكا لسيادة المملكة وأمنها”، وأن سلامة المواطنين والمقيمين تمثل أولوية قصوى، داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للشائعات.

وفي السياق نفسه، أكدت وزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي أن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام “هذا الكم الهائل من الهجمات الإيرانية” على أراضيها، في رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من أبوظبي.

من جانبه، وجه المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، رسالة قاسية إلى طهران عبر منصة “إكس”، قال فيها إن “العدوان الإيراني على دول الخليج أخطأ العنوان، وعزل إيران في لحظتها الحرجة”.

وأضاف: “حربكم ليست مع جيرانكم، وبهذا التصعيد تؤكدون رواية من يرى أن إيران مصدر الخطر الرئيسي للمنطقة، وأن برنامجها الصاروخي عنوان دائم لعدم الاستقرار”.

ودعا قرقاش القيادة الإيرانية إلى “العودة إلى رشدها، والتعامل مع جوارها بعقل ومسؤولية قبل أن تتسع دائرة العزلة والتصعيد”.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة توترا غير مسبوق، وسط ترقب لردود فعل دول الخليج إزاء هذه الهجمات التي وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها “نقطة تحول” في العلاقات الإيرانية الخليجية.

المصدر: RT+ وكالات