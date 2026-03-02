لحظر خدمات الذكاء الاصطناعي على المراهقين.. أستراليا تضيق الخناق على محركات البحث

قالت هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا إنها قد تضغط على محركات البحث ومتاجر التطبيقات لحظر خدمات الذكاء الاصطناعي التي لا تتحقق من أعمار المستخدمين، وذلك بعد أن كشفت مراجعة أجرتها رويترز أن أكثر من نصف هذه الخدمات لم تعلن عن أي خطوات للامتثال للمهلة التي تنتهي خلال أيام.

ويعكس هذا التحذير أحد أقوى الجهود على مستوى العالم للحد من أنشطة شركات الذكاء الاصطناعي التي تواجه عددا متزايدا من الدعاوى القضائية لعدم قدرتها على منع، بل والتحريض على، محتوى يؤدي لإيذاء النفس أو العنف، في حين يحذر الباحثون من أن هذه المنصات أكثر ضررا للشبان من وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.

وأصبحت أستراليا في ديسمبر أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالصحة النفسية، مما دفع قادة العالم إلى الإعلان عن عزمهم على اتخاذ الخطوة نفسها. وتقول الدولة الآن إنها تقود حملة مماثلة على الذكاء الاصطناعي من خلال فرض قيود عمرية على المحتوى الذي يمكن للأشخاص الوصول إليه باستخدام هذه التكنولوجيا.

واعتبارا من التاسع من مارس، سيتوجب على خدمات الإنترنت في أستراليا، بما في ذلك أدوات البحث مثل تشات جي.بي.تي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وبرامج الدردشة الآلية الأقل شهرة، منع الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من الوصول إلى المحتوى الإباحي أو العنف المفرط أو المحتوى المحرض على إيذاء النفس أو اضطرابات الأكل، وإلا فستواجه تلك الخدمات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (35 مليون دولار أميركي).

العربيه نت